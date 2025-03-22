Bakan Tekin, Özel Okul Ücretleri ve Eğitim Reformları Hakkında Canlı Yayında Açıklamalarda Bulundu

Bakan Tekin, Habertürk TV'de yaptığı açıklamada özel okul ücretlerini enflasyona orantılı hale getireceklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 01:02
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 01:02
Bakan Tekin, Özel Okul Ücretleri ve Eğitim Reformları Hakkında Canlı Yayında Açıklamalarda Bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un moderatörlüğünde katıldığı canlı yayında eğitim sistemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Özel okul ücretleri konusunda yaptığı değerlendirmede, ücreti enflasyon artı yüzde 5 yerine, enflasyona orantılı bir hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Özel Okul Ücretleri ve Yönetmelik Değişikliği

Tekin, "Enflasyon düşse de düşmese de, mevcut durumda özel okullardaki ücret artışlarının çok yüksek olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, ilgili yönetmelikte bir değişiklik yaparak, özel okul ücretlerini makul bir seviyeye indirmeyi planlıyoruz." dedi.

Öğretmen Alım Sürecinde Yenilikler

Yeni öğretmen alım yönteminin de güncelleneceğini ifade eden Tekin, öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisi üzerinden yapılacak Akademi Giriş Sınavı ile eğitim alacaklarını açıkladı. Öğretmen adaylarına 14 ay boyunca teorik ve uygulamalı eğitim verileceğini vurguladı.

Eğitim Kurumlarının Gelişimi

Öğretmenlerin beşer yıllık mesleki gelişim programlarına katılacaklarını ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için Yeni Milli Eğitim Akademisi’nin kapasitelerinin artırılacağını belirten Tekin, mevcut eğitim merkezlerinin akademiye dönüştürüleceğini de kaydetti.

Personel Yetersizliği Sorunu ve Çözümler

Bakan Tekin, okullardaki personel yetersizliği sorununun üstesinden gelmek için 2024'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile uyumlu bir şekilde kısmi zamanlı çalışmayı yaygınlaştırmayı planladıklarını açıkladı. Temizlik hizmetlerinin, Hizmet Alımı Yöntemi ile sağlanacağına yönelik hazırlıkların devam ettiğini vurguladı.

Zorunlu Eğitimde Değişiklik İddiaları

Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitim süresiyle ilgili kamuoyundaki tartışmalara değinerek, mesleki eğitimde yaşanan istihdam sorunlarına dikkat çekti. Gerekli hukuki düzenlemelerin yapılabileceğini ifade etti.

İmamoğlu'nun Diploması Üzerine Yorumlar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine yönelik soruları yanıtlayan Tekin, yatay geçiş sürecinde yaşanan sorunlar hakkında bilgi vererek, "Bu durum belirli kriterlere dayalı bir değerlendirme sonrası ortaya çıkmıştır." dedi.

Sonuç olarak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı programda eğitim alanındaki yenilikçi reformları ve özel okul fiyatları üzerindeki düzenlemeleri detaylarıyla açıkladı. Eğitimdeki bu değişikliklerin, ülkenin geleceği için önemli bir adım olacağı vurgulandı.

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