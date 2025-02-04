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Bakan Tekin: Türkiye Dünya Standartlarının Üstünde Eğitim Veriyor

Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğretmen başına düşen öğrenci sayısının dünya ortalamalarının üstünde olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 18:20
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 18:20
Bakan Tekin: Türkiye Dünya Standartlarının Üstünde Eğitim Veriyor

Bakan Tekin'den Eğitim Açıklamaları

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin araştırma, geliştirme ve eğitimi projesinin açılışında yaptığı açıklamada, "Şu anda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla da dünya ortalamalarının üstündeyiz. Sistemde aktif çalışan öğretmenlerimizin yüzde 80'i son yirmi yılda atanmış durumda," dedi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Açılışı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde gerçekleştirilen proje açılışında Tekin, eğitimde dünya standartlarını yakalamak için uzun süredir çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Özellikle fiziki göstergelerde OECD ortalamalarına ulaştıklarını ve UNDP raporlarında Türkiye’nin etkileşimli tahtalar açısından dünya genelinde en zengin ülke olarak tanımlandığını ifade etti.

İleriye Dönük Eğitim Politikaları

Tekin, "2013'ten sonra eğitim binalarımızı standart kamu binaları olmaktan çıkaran projeler geliştirdik," diyerek, Türkiye’nin dört bir yanındaki okullarda etkileşimli tahtaların bulunduğunu vurguladı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni oluştururken uluslararası gelişmeleri takip ettiklerini fakat bu modelin Türkiye'ye özgü değerlerini de kapsadığını belirtti. "Eğitim, yardımlaşma ve dayanışma gibi geleneksel değerlerimizi de çocuklara aktarmak zorundayız," dedi.

Sonuç ve Hedefler

Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin nihai hedefinin yetkin ve erdemli bireyler yetiştirmek olduğunu ifade etti ve bakanlık olarak her öğrencinin bu hedefe ulaşacak potansiyele sahip olduğuna inandığını vurguladı. Projeye katılan tüm değerlilere teşekkür eden Tekin, projenin evlatlara hayırlı olmasını diledi.

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