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Bakan Tunç, 8. Yargı Paketi’ni duyurdu: Taslak bitti, tarih belli

Bakan Tunç, 8. Yargı Paketi’ni duyurdu: Taslak bitti, tarih belli Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8. yargı paketine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Taslağın hazır olduğunu ve 31 Mart yerel seçimleri öncesinde yasalaşması beklenildiğini belirten Tunç, paketin yasalaşmasıyla birlikte adalet sisteminin daha etkin ve adil bir yapıya kavuşacağını ifade etti.