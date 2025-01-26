Bakan Tunç'tan Ailelere Rahatsızlık Yapanlara Sert Tepki: Yangın Felaketinde Ahlaksızca Davranışlar Kabul Edilemez

Bakan Tunç'tan Yangın Ailelerine Sert Tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de gerçekleşen yangında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine yönelik gerçekleştirilen rahatsız edici telefon görüşmelerine tepki gösterdi.

Yangın felaketinde kaybettikleri canların acısını yaşayan ailelerin, ahlaksızca sözler ile rahatsız edilmesinin kesinlikle kabul edilemeyeceğini vurgulayan Tunç, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bu talihsiz olayla ilgili olarak, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından resen soruşturma başlatıldığını hatırlatan Bakan, "Yangın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızın acılı aileleri rahatsız edilemez, bu durum asla hoşgörülmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, başlatılan soruşturmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, söz konusu davranışların toplumda kesinlikle yeri olmaması gerektiğini dile getirdi.