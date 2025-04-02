Bakan Tunç'tan Boykot Çağrılarına Sert Tepki: 'Hukuka Aykırı'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Boykot Çağrılarına Sert Tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yerli sermayeyi hedef alan boykot çağrılarına karşı sert bir açıklama yaptı. Tunç, bu çabaların hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Boykot Çağrıları Ekonomiye Saldırı

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) üzerindeki yolsuzluk soruşturmaları sonrası başlatılan boykot çağrılarını eleştirerek, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin bazı markalara yönelik sistemli boykot çağrısı, ekonomik düzene yöneltilen organize bir karalama kampanyasıdır” dedi.

Yargı Süreci Başlatıldı

Bakan Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu çağrılar nedeniyle resen bir soruşturma başlattığını hatırlatarak, “Bir işletmenin itibarını zedeleyen kasıtlı beyanların, hukuki ve cezai sorumluluğu vardır” ifadelerini kullandı.

Hukuki Ramak ve Kamu Düzeni

Tunç, boykotun hukuka aykırı olduğunu vurguladı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında ilgili firmaların hukuki haklarına dikkat çekti. “Milletimiz, bu çağrılara itibar etmeyecek. Aksine, bu tür girişimler, CHP ve yöneticileri nezdinde itibar kaybı yaratacaktır” dedi.

Ekonomiyi Sarsmaya Çalışan Girişimlere Cevap Verilecektir

Bakan Tunç, “Ekonomik hayata yönelik hukuksuz girişimlere karşı yargının gerekli adımları atacağını” ifade ederek, “Bağımsız ve tarafsız yargı, esnafımızın ve emekçilerimizin haklarını sonuna kadar koruyacaktır” şeklinde konuştu.

Milletimizin Sağduyusuna Güveniyoruz

Tunç, “Kimse, kendi siyasi çıkarı uğruna binlerce insanın emeğini tehdit edemez. Bu ülkede hiçbir siyasi parti, halkın birliğini ve ekonomisini zedeleyemez” diyerek, milletin bu tür girişimlere sağduyuyla karşılık vereceğini vurguladı.