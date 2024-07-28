Bakan Tunç'tan Netanyahu'ya Kınama ve Drahna Bölgesi Tanıtımı

Bakan Tunç'tan Netanyahu'nun Kınanmasına İlişkin Açıklama

Bakan Yılmaz Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşma yapmasına dair alınan kınama kararını değerlendirdi. Tunç, "O ayakta alkışlayanlar, o bebek katilinin suçuna ortak olanlardır" diyerek tepkisini ortaya koydu. Tunç, DRAHNADER tarafından Köklü Köyü'nde düzenlenen "14. Uluslararası Geleneksel Keşkek Festivali"ne katıldı ve burada önemli açıklamalarda bulundu.

Drahna Bölgesi'nin Doğal Güzellikleri ve Yapılan Yatırımlar

Bakan Tunç, Drahna bölgesinin doğa harikası bir güzellikte olduğunu söyleyerek, Küre Dağları Milli Parkı'nın tanıtımında önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini belirtti. "Bölgeye ziyaretçi merkezleri, seyir terasları ve çeşitli sportif alanlar kazandırıyoruz. Ayrıca, dünyaca ünlü Valla Kanyonu ve Ulukaya Şelalesi gibi doğa harikalarıyla dolu" ifadesini kullandı.

Tunç, uluslararası kuruluşların Filistin'deki soykırımı önleyemediğini vurgularken,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" söylemini hatırlatarak, uluslararası sistemin revize edilmesi gerektiğine dikkat çekti. "Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarının uygulanmaması ve bir soykırım suçlusunun ABD Kongresi’nde alkışlanmasını kınıyoruz" dedi.

Hedef: İstikrarlı Kalkınma

Bakan Tunç, 4 yıllık seçimsiz bir dönemin başlayacağını belirterek, ekonomik sıkıntıları aşma yolunda kararlı adımlar atacaklarını dile getirdi. "Enflasyonu kontrol altına alarak, vatandaşlarımızın alım gücünü artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Festivalde, Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve DRAHNADER Başkanı Hasan Çetinkaya gibi isimler de konuşma yaptı. Ayrıca, Bartın Otizm ve Engelliler Derneği Halk Oyunları ekibi gösteri sundu. Festival, bölge sanatçısı Ramazan Çelik'in konseriyle devam etti.

Etkinliğe, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan ve AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan gibi önemli isimler de katıldı.