Bakan Tunç'tan Noterlik Kanunu'na İlişkin Açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Noterlik Kanunu'nun yasalaşmasının ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 23:52
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 23:52
Bakan Tunç'tan Noterlik Kanunu'na İlişkin Açıklama

Noterlik Kanunu Yasalaştı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan 'Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' hakkında olumlu açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, bu düzenlemenin Türkiye'ye ve milletimize hayırlı olmasını diledi.

Noterlerin Rolü ve Önemli Düzenlemeler

Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, noterlerin hukuki işlem güvenliğini sağlama ve hukuki uyuşmazlıkları önleme konusundaki kritik rolünü vurguladı. Noterlik Kanunu ile yapılan düzenlemelerin, kişisel verilerin daha etkin korunması, çocukların üstün yararının gözetilmesi ve savunma hakkının güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Teşekkür Mesajı

Kanun teklifinin yasalaşma sürecinde emeği geçen tüm milletvekillerine teşekkür eden Bakan Tunç, yapılan bu düzenlemelerin, hukuk sistemine güç katacağını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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