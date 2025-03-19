Bakan Tunç'tan Soruşturmalar Hakkında Son Derece Önemli Açıklama

Bakan Tunç, yargı soruşturmalarını darbe olarak nitelendirmenin tehlikeli olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 15:17
Bakan Tunç'tan Soruşturmalar Hakkında Son Derece Önemli Açıklama

Bakan Tunç, tarafsız ve bağımsız yargının yürüttüğü soruşturmaların bazı gruplar tarafından çarpıtılmasının son derece tehlikeli olduğunu açıkladı. Bu tür ifadelerin, yargının işleyişine olan güveni zedelediğini belirten Tunç, "Tarafsız ve bağımsız yargının gerçekleştirmekte olduğu soruşturmaları farklı taraflara çekmek, darbe gibi ifadelerle nitelendirmek son derece tehlikeli ve yanlıştır," dedi.

Bakan Tunç, yargının bağımsızlığının önemine vurgu yaparken, bu tür açıklamaların yargı sürecine müdahale anlamına geldiğini ifade etti. Yargı organlarının, ülkede adaletin sağlanabilmesi adına kritik bir rol oynadığını belirten Tunç, herkesin yargının kararlarına saygı duyması gerektiği çağrısında bulundu.

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