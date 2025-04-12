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Bakan Uraloğlu, Antalya Havalimanı Yeni Terminalinin Kapılarını Açtı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yeni terminalin kapasitesini artırarak Türkiye'nin havacılıkta küresel bir aktör olma hedefini vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 19:17
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 19:17
Bakan Uraloğlu, Antalya Havalimanı Yeni Terminalinin Kapılarını Açtı

Bakan Uraloğlu, Antalya Havalimanı Yeni Terminal Binası'nın Açılışını Yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı Yeni İç ve Dış Hat Terminal Binaları Açılış Töreni'nde konuşma yaptı. Bakan Uraloğlu, 2002'de sadece 26 olan aktif havalimanı sayısının, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte 58'e yükseldiğini duyurdu. Dış hatlarda ise 50 ülkede 60 noktaya uçuş yapılırken, bu sayının 132 ülkede 352 noktaya ulaştığını belirtmiştir.

Havalimanı Kapasitesi İki Kat Artırıldı

Bakan, yapılan yatırımlar sayesinde Antalya Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesinin 35 milyondan 82 milyona çıkarıldığını vurguladı. Uraloğlu, “Artık Antalya Havalimanı, 90 milyon yolcu kapasitesine sahip İstanbul Havalimanı'ndan sonra Türkiye'nin en yüksek ikinci yolcu kapasitesine sahip havalimanı olacaktır” dedi. 2024 yılı için hedeflenen yolcu sayısının, 230 milyonun üzerine çıkması bekleniyor.

Küresel Lojistik Merkezi Olma Hedefi

Uraloğlu, ayrıca, “Hava yolunu halkın yolu yapacağız” vizyonuyla hareket ettiklerini kaydederek, Türkiye'nin havacılık alanında dünya arenasında parlayan bir yıldız haline geldiğini ifade etti. Yeni terminal binaları ile Türkiye'nin uluslararası uçuş ağı genişleyecek ve ülke, dünyanın en kapsamlı ulaşım alanlarına sahip ülkelerden biri konumuna ulaşacaktır.

Antalya'nın Turizm ve Ekonomi Üzerindeki Etkisi

Antalya Havalimanı'nın yeni terminalinin, bölgede turizm, ticaret ve istihdam faaliyetlerine önemli katkılar sağlayacağını belirten Uraloğlu, “Sosyo-ekonomik kalkınmanın lokomotifi olmayı sürdüreceğiz” dedi. Uraloğlu, Türkiye'nin güvenli, konforlu ve hızlı bir altyapıya kavuşması adına yapılan her projeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğini de takdir etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Antalya Havalimanı Yeni İç ve Dış Hat Terminal Binaları Açılış Töreni'nde konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Antalya Havalimanı Yeni İç ve Dış Hat Terminal Binaları Açılış Töreni'nde konuşma yaptı.

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