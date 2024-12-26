Bakan Uraloğlu, Azerbaycanlı Mevkidaşı Nebiyev ile Uçak Kazası Üzerine Görüştü

Bakan Uraloğlu ve Nebiyev Telefon Görüşmesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nebiyev ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, görüşmede Uraloğlu, Azerbaycan'da meydana gelen uçak kazası hakkında bilgiler aldı.

Her Türlü İşbirliğine Hazır

Bakan Uraloğlu, Nebiyev ile yaptığı görüşmede, kazayla ilgili her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade etti. İki ülke arasındaki bu tür işbirlikleri, güvenlik ve koordinasyon açısından büyük bir önem taşımaktadır.