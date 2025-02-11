Bakan Uraloğlu, BM İç Ulaşım Komitesi'nde Ulaştırma Sistemleri Üzerine Konuştu

Bakan Uraloğlu, BM'de Ulaştırma Sistemlerinin Gerekliliğini Vurguladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde düzenlenen İç Ulaşım Komitesi 87. Oturumu'da önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, ulaştırma sistemlerinin tam kapasiteyle çalışmasının önündeki engeller arasında altyapı farklılıkları, düzenleyici engeller ve sınır geçişlerindeki uyumsuzlukların bulunduğunu belirtti.

Bölgesel İş Birlikleri ve Standartlar Önerisi

Bakan Uraloğlu, bu sorunların aşılması için güçlü bölgesel iş birlikleri, ortak standartlar ve modernizasyon projeleri gerektiğinin altını çizdi. Türkiye ve Hollanda'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen “2030'a Giden Yolda İç Taşımacılığın Başarıları ve Zorlukları” konulu oturumda, güçlü ulaştırma bağlantılarının ekonomik kalkınmaya olan katkısı üzerinde duruldu.

Küresel Krizlerin Ulaştırma Ağlarına Etkisi

Uraloğlu, Kovid-19 salgını, Süveyş Kanalı’ndaki kaza, Rusya-Ukrayna Savaşı ve diğer krizlerin, ulaştırma sistemlerinin kırılganlığını gözler önüne serdiğini ifade etti. Bu durumun, ulaşım koridorlarının yalnızca ekonomik bir zorunluluk değil, aynı zamanda stratejik bir gereklilik olduğunu hatırlattığını söyledi.

Ulaştırma Güzergahlarında Yenilik ve Gelişim

Bakan Uraloğlu, kara üzerinden yapılan taşımacılığın artırılması gerektiğine vurgu yaparak, liderlik eden ülkelerin bu alanda rekabeti göz önünde bulundurarak mevcut hatlardaki kapasitenin artırılması gerektiğini belirtti. “Odaklanmamız gereken husus, koridorların performansını artırmak olmalıdır” diye ekledi.

Dijitalleşme ve Akıllı Lojistik

Uraloğlu, sadece altyapı yatırımlarının yeterli olmadığını, dijitalleşme ve akıllı lojistiğin de önemli olduğunu belirtti. “Ulaşım sistemlerinin yalnızca genişletilmesi değil, daha sürdürülebilir, güvenli ve akıllı hale getirilmesi gerektiğini vurgulamak istiyorum” dedi. Ayrıca, İç Ulaşım Komitesi ve BMAEK’nin sunduğu politikaların bu dönüşümde rehberlik edeceğini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2), Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu'nun (BMAEK) İç Ulaşım Komitesi'nin 87'nci Oturumu'na katılarak, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Bölgesel Ulaşım Bağlantısallığı" başlıklı panelde konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2), Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu'nun (BMAEK) İç Ulaşım Komitesi'nin 87'nci Oturumu'na katılarak, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Bölgesel Ulaşım Bağlantısallığı" başlıklı panelde konuşma yaptı.