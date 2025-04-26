Bakan Uraloğlu: Demir Yollarına 63 Milyar Dolar Yatırım Yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya'da gerçekleştirdiği konuşmada Türkiye'nin demir yollarına yaptığı yatırımları gündeme getirdi. Uraloğlu, son 23 yılda demir yolları için yaklaşık 63 milyar dolar yatırım gerçekleştirildiğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, Karaman Ulukışla Hızlı Tren Hattı ile ilgili yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, projenin stratejik önemine vurgu yaptı. Demir yollarının güvenli, düşük maliyetli ve hızlı oluşunun ulaşımda vazgeçilmez olduğunu dile getiren Uraloğlu, Türkiye'nin uluslararası yük ve yolcu taşımacılığında demir yollarının özel bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Demir Yollarında İleri Dönüşüm Planları

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, demir yollarını gelişim hamleleri ile devlet politikası haline getirdiklerini aktardı. Ülkemizin Asya ve Avrupa arasında bir köprü görevi gördüğünü belirten Uraloğlu, demir yollarında yeni atılımlar yaparak ulaşım hatlarını limanlar, havaalanları ve lojistik merkezlere entegre ettiklerini konuştular.

Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı

Konuya değinen Uraloğlu, Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı’nda açıldığı günden bu yana yaklaşık 4 milyon yolcu taşındığını belirtti. Bu hattın devamı olan Karaman-Ulukışla hattının ise saatte 200 kilometre hızda çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edildiğini açıkladı. Uraloğlu, bu projenin sadece bölgesel değil, ulusal ve uluslararası düzeyde büyük bir dönüşüm sağlayacağını kaydetti.

Swat Süreleri ve Ekonomik Katkı

Karaman-Ulukışla hattında yıllık 33,48 milyon ton yük potansiyeli ve 2,73 milyon yolcu taşımacılığı yapılabileceğini belirten Uraloğlu, tamamlandığında seyahat süresinin 145 dakikadan yalnızca 50 dakikaya düşeceğini açıkladı. Uraloğlu, hattın tamamlanması ile Mersin'den başlayarak Konya ve Ankara üzerinden İstanbul'a ya da Afyonkarahisar üzerinden İzmir’e ulaşılacağını öngördü.

Son olarak, Karaman-Ulukışla projesinde alt ve üst yapı işlerinde yaklaşık %92 fiziki ilerleme sağlandığını belirten Uraloğlu, önümüzdeki 2027 yılı başlarında hattı işletmeye açmayı hedeflediklerini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2), Karaman Ulukışla Hızlı Tren Hattı'nın Ereğli ilçesindeki şantiyede yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Uraloğlu, burada açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2), Karaman Ulukışla Hızlı Tren Hattı'nın Ereğli ilçesindeki şantiyede yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Uraloğlu, burada açıklamalarda bulundu.