Bakan Uraloğlu, Dünyanın En Uzun Taş Köprüsü'nde Restorasyon Çalışmalarını İnceledi

Bakan Uraloğlu, Tarihi Uzun Köprü'deki Restorasyonu Yerinde İnceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "dünyanın en uzun taş köprüsü" olarak bilinen tarihi Uzun Köprü'de süren restorasyon çalışmalarını inceledi. Uzunköprü ilçesindeki köprüde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Uraloğlu, çalışanlarla sohbet ederek proje hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ergene Nehri'nde bulunan bu eşsiz yapının restorasyonunu yerinde görmek için geldiğini belirtti. Karayolları Genel Müdürlüğü ve ilgili firma yetkililerinden çalışmalarla ilgili detaylı bilgi alan Uraloğlu, köprünün yaklaşık 1266 metre uzunluğunda ve 171 kemerden oluştuğunu vurguladı.

2015 yılında UNESCO'nun Geçici Miras Listesi'ne alınan bu tarihî köprünün, hem Ergene Nehri'nin geçilmesini sağlamak hem de taşkın durumlarında insan ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla 2. Murat döneminde yapıldığını hatırlatan Uraloğlu, geçmişte yaşanan bazı imkansızlıklar sonucu köprünün üzerine 1,5 metre yüksekliğinde betonarme karışımı yük eklendiğini söyledi.

Bakan Uraloğlu, köprünün üstündeki yükün bir noktada korunmaya yardımcı olduğunu ancak bu durumun yapısal çatlaklara yol açtığını ifade etti. "Bu durumları takip ve tespit ettik. Uzunköprü ilçesinin alternatif ulaşım yollarını oluşturduk. 2021 yılında köprünün rölöveleri alınarak restorasyon ihalesi yapıldı" şeklinde konuştu.

Yapılan işlemler arasında, köprünün üzerindeki 1,5 metrelik betonun tamamen el işçiliğiyle, yapıya zarar vermeyecek yöntemlerle kesilip vinçlerle kaldırıldığını aktaran Uraloğlu, "Köprünün döşeme betonundan duvarlarına, kornişlerine kadar geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı" dedi. Restorasyonun tarihi eseri koruma, kültürel mirası yaşatma ve turizme katkı sağlama amacı taşıdığını vurguladı.

Uraloğlu, restorasyon çalışmasının tamamlanmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte köprünün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için çalışmalar yürüteceklerini belirtti. "Tarihi eserlerin onarılması hassasiyet gerektiriyor. Zarar vermemek için bir betonun sökülmesi 3 yıl sürdü. Eski taşlar numaralandırılarak restorasyonda tekrar kullanıldı" diyen Uraloğlu, kullanılamaz durumdaki taşların yerine müzelerin onayıyla yenilerini koyduklarını aktardı.

"İnşallah çalışmalarımızı bitirince köprümüz, nice 100 yıllara göğsünü gere gere tarihi eser olarak hizmet verecektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Bakan Uraloğlu'na Uzunköprü ziyaretinde Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba eşlik etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "dünyanın en uzun taş köprüsü" olarak bilinen tarihi Uzun Köprü'de süren restorasyon çalışmalarını inceledi. Uzunköprü ilçesindeki köprüde çalışmalarla ilgili bilgi alan Uraloğlu, çalışanlarla sohbet etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "dünyanın en uzun taş köprüsü" olarak bilinen tarihi Uzun Köprü'de süren restorasyon çalışmalarını inceledi. Uzunköprü ilçesindeki köprüde çalışmalarla ilgili bilgi alan Uraloğlu, çalışanlarla sohbet etti.