Eskişehir Heyetinden Bakan Uraloğlu’na Ziyaret: Ulaştırma ve Altyapı Görüşmesi

Eskişehir Heyetinden Bakan Uraloğlu’na Ziyaret
Ulaştırma ve altyapı gündemiyle Ankara'da görüşme
Eskişehir heyeti, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na ziyarette bulundu.
Vali Hüseyin Aksoy’un başkanlık ettiği heyette; AK Parti Milletvekili Fatih Dönmez, Ayşen Gürcan, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ile il protokolünde bulunan isimler yer aldı.
Ziyarette, şehrin ulaştırma ve altyapı konularının değerlendirildiği belirtildi.
