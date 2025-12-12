DOLAR
Eskişehir Heyetinden Bakan Uraloğlu’na Ziyaret: Ulaştırma ve Altyapı Görüşmesi

Eskişehir heyeti, Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu ziyaret ederek şehrin ulaştırma ve altyapı konularını görüştü.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 17:00
Eskişehir Heyetinden Bakan Uraloğlu’na Ziyaret

Ulaştırma ve altyapı gündemiyle Ankara'da görüşme

Eskişehir heyeti, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na ziyarette bulundu.

Vali Hüseyin Aksoy’un başkanlık ettiği heyette; AK Parti Milletvekili Fatih Dönmez, Ayşen Gürcan, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ile il protokolünde bulunan isimler yer aldı.

Ziyarette, şehrin ulaştırma ve altyapı konularının değerlendirildiği belirtildi.

