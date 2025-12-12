DOLAR
Aydın Köşk'te Otobüs Bagajında 400 Litre Etiketsiz Yağ Ele Geçirildi

Aydın Köşk'te jandarmanın yol kontrolünde otobüs bagajında 25 koli içinde toplam 400 litre etiketsiz bitkisel karışım yağ ele geçirildi; Tarım Müdürlüğü el koydu.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 17:02
Aydın’ın Köşk ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı rutin yol kontrolünde bir yolcu otobüsünün bagajında yasadışı şekilde saklanmış ürünler tespit edildi.

Denetim ve Ele Geçirme

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin incelemesinde, bagaj bölümünde 25 koli içinde, 4’er adet 100 litrelik bidonlardan oluşan toplam 400 litre etiketsiz bitkisel karışım yağın bulunduğu belirlendi. Şüpheli ürünlerin varlığı yetkililere bildirildi.

Tarım Müdürlüğü Müdahalesi ve Hukuki Süreç

Bildirimin ardından bölgeye sevk edilen Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim ekibi, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerekli incelemeleri yaparak söz konusu ürünlere el koydu. yetkililer, etiketsiz ürünlerle ilgili olarak yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, halk sağlığını koruma ve güvenilir gıdaya erişimi sağlama amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?