Bartın'da 78 Yaşındaki Zehra Günay Çalılıktan Kurtarıldı

Bartın'da defne toplamak için ormana giden 78 yaşındaki Zehra Günay iki gün sonra çalılıkta ölü bulundu; cenaze yaklaşık 1 saatlik çalışma ile çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 17:06
Ormanda kaybolan kadın, sıkıştığı çalılık alanda ölü bulundu

Bartın’da defne toplamak için çıktığı ormanda kaybolan 78 yaşındaki Zehra Günay’ın cansız bedeni, sıkıştığı çalılık alandan yaklaşık bir saatlik kurtarma çalışmasıyla çıkarıldı.

Soruşturma belgelerine göre, 10 Aralık Çarşamba günü saat 13:30 sıralarında evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan Zehra Günay için arama çalışmaları dün başlatıldı. Aramalar bugün de jandarma, AFAD ve vatandaşlar tarafından sürdürüldü. Öğle saatlerinde son görüldüğü bölgede yoğunlaşan ekipler, önce kişinin kullandığı halat ve eşarbı buldu.

O bölgede jandarma iz köpeği ile yapılan aramada, çalılık alanda Zehra Günay’ın cenazesi tespit edildi. Kadının sıkıştığı alandan çıkartılması için ekipler derhal çalışma başlattı.

Çalıların temizlenmesi sırasında ağaç kesme motoru, orak ve kirinti olarak tabir edilen kesici aletler kullanıldı. Gerilen halatlar yardımıyla yapılan müdahale sonucu, cenaze yaklaşık 1 saat süren çalışmayla sıkıştığı bölgeden çıkarıldı. Zehra Günay’ın cesedi, cenaze aracına konularak otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Haber metninde yer alan ifadeye göre, defne toplamak amacıyla ormana gittiği öğrenilen Zehra Güneş’in defne ağacından dal keserken dengesini kaybederek düştüğü ve ağaç dal ve kökleri arasında sıkıştığı tahmin ediliyor. Ön incelemelerde olay yerinde boğuşma ya da çırpma izlerine rastlanmadığı kaydedildi.

Yaşlı kadının donarak öldüğü iddiaları da araştırılan konular arasında bulunuyor. Kesin ölüm sebebi ise yapılacak otopsinin ardından netleşecek.

