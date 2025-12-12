DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,16 0%
ALTIN
5.917,94 -1,13%
BITCOIN
3.856.289,95 1,33%

Yozgat Belediye Meclisi'nde 'Yalancı' Tartışması Gerginliğe Dönüştü

Yozgat Belediye Meclisi'nin Aralık toplantısında AK Parti üyesi Hüseyin Durusoy'un 'Yalancı' sözleri üzerine Yeniden Refah Partili Yunus Erciyas'ın tepkisi gerginliğe yol açtı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 17:29
Yozgat Belediye Meclisi'nde 'Yalancı' Tartışması Gerginliğe Dönüştü

Yozgat Belediye Meclisi'nde Gerginlik

Aralık ayı toplantısında ‘Yalancı’ tartışması

Yozgat Belediyesi’nin bugün gerçekleşen Aralık ayı meclis toplantısında, meclis üyeleri arasında tartışma çıktı.

Meclis üyesi AK Parti Meclis Üyesi Hüseyin Durusoy’un Başkan için ‘Yalancı’ şeklinde hitapta bulunması üzerine Yeniden Refah Partisi Meclis Üyesi Yunus Erciyas’ın Başkana yalancı diyemezsiniz, yalancı sizsiniz şeklinde tepkisi gerginliğe neden oldu.

Gerginlik toplantı salonunun dışına ve koridora taştı. Araya giren diğer meclis üyelerinin tarafları sakinleştirmesiyle gerginlik sona erdi.

Geçtiğimiz hafta Belediye Başkanı Kazım Arslan ve meclis üyeleri arasında gerginlik yaşanmıştı.

YOZGAT BELEDİYE MECLİSİ'NİN ERTELENEN ARALIK AYI TOPLANTISINDA ‘YALANCI' TARTIŞMASI YAŞANDI

YOZGAT BELEDİYE MECLİSİ'NİN ERTELENEN ARALIK AYI TOPLANTISINDA ‘YALANCI' TARTIŞMASI YAŞANDI

YOZGAT BELEDİYE MECLİSİ'NİN ERTELENEN ARALIK AYI TOPLANTISINDA ‘YALANCI' TARTIŞMASI YAŞANDI

İLGİLİ HABERLER

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ’da Huzur Uygulaması: Sürücülere ve Yayalara GBT Kontrolü
2
Kastamonu Cide'de Şarampole Yuvarlanan Otomobil: 1 Ölü, 1 Yaralı
3
Kıbrıs Gazisi Ekrem Karaca Babaeski’de Son Yolculuğuna Uğurlandı
4
Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Tutuklama
5
Kilis-Hatay Karayolunda Panelvan ile Cip Çarpıştı: 3 Yaralı
6
Bakan Yerlikaya: Kayseri'de 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Yakalandı — 9 Şehit, 16 Gazi
7
Çakmak Barajı devreye alındı — Edirne’de 520 bin dekara modern sulama

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?