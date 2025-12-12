Kayseri Büyükşehir 2025 Aralık Meclisi: 28 Gündem ve Arkeolojik Alan Tescilleri

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında son toplantı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2025 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısının ikinci birleşimi, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda toplam 28 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek karara bağlandı.

Toplantı öncesinde Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediye Meclisi Talas Meclis Üyesi Kemalettin Cengiz Tekinsoy’un hayatını kaybeden eşi Nuray Tekinsoy için Allah’tan rahmet dileyerek, aileye ve yakınlarına sabır ile başsağlığı temennisinde bulundu.

Gündem maddeleri arasında, Develi ilçesindeki Epçe, Gümüşören ve Hüseyinli mahallelerinde bulunan nekropol ve kaya oyma alanlarının korunmasına ilişkin raporlar ele alındı. Ayrıca İncesu Subaşı Mahallesi Ayak Mevkiindeki eski yerleşim alanı ile Tomarzanın çeşitli mahallelerinde tespit edilen kaya oyma mekânlar, nekropol, tümülüs, grafitiler ve yeraltı şehri gibi arkeolojik alanlarla ilgili raporlar görüşüldü.

Görüşmeler sırasında Başkan Büyükkılıç, bu bölgelerde yürütülen arkeolojik çalışmalar hakkında bilgi talep etti. Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanı Gürcan Senem, kurula ihbar üzerine başvurular yapıldığını belirterek, "Kuruldaki arkeolog arkadaşlar yüzey araştırmaları yapıyorlar. Ağırlıklı olarak burada yeraltı şehrine ait kaya oyma mekânlar ve çevresinde, altında, üstünde buldukları seramikleri delil göstererek arkeolojik alan ilan ediyorlar. O şekilde yapılıyor tesciller" ifadelerini kullandı.

Senem, milattan önce 2’nci ya da 3’üncü binlere ait seramikler bulunduğunu söyledi. Söz konusu raporlar mecliste oy birliği ile kabul edildi.

Toplantının sonunda Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan kararların şehre ve kamuya hayırlı olmasını diledi.

