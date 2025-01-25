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Bakan Uraloğlu, Elazığ Valiliğini Ziyaret Etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elazığ Valiliğini ziyaret ederek önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 13:08
Bakan Uraloğlu, Elazığ Valiliğini Ziyaret Etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Elazığ'da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elazığ Valiliğine resmi bir ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında Bakan Uraloğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzalayarak Elazığ'a olan desteklerini bir kez daha vurguladı.

Vali Numan Hatipoğlu ile Görüşme

Bakan Uraloğlu, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ile de önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmede, kentteki ulaşım ve altyapı projeleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Yanında Önemli İsimler Vardı

Ziyarette, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, ve AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ile Ejder Açıkkapı da yer aldı. Bu heyet, Elazığ'ın gelişimi için birlikte çözüm önerileri üzerinde durdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (solda), Elazığ Valiliğine ziyarette bulundu....

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (solda), Elazığ Valiliğine ziyarette bulundu. Bakan Uraloğlu, Elazığ Valiliğini ziyaretinde Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Numan Hatipoğlu (sağda) ile görüştü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (solda), Elazığ Valiliğine ziyarette bulundu....

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (solda), Elazığ Valiliğine ziyarette bulundu. Bakan Uraloğlu, Elazığ Valiliğini ziyaretinde Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Numan Hatipoğlu (sağda) ile görüştü.

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