Bakan Uraloğlu: İBB Uygulamasıyla 4,7 Milyon Kullanıcının Verileri Yurtdışına Çıkarıldı

Bakan Uraloğlu, İBB uygulamasıyla 4.7 milyon kullanıcının kişisel verilerinin yurtdışına çıkarıldığını iddia etti; demiryolu hedeflerini de açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 13:09
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı Bölge Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi uygulamasıyla 4.7 milyon kullanıcının bilgilerinin yurtdışına çıkarıldığını belirtti.

Demiryolu hedefleri ve yerli tren seti

Bakan Uraloğlu, konuşmasında demiryolu yatırımlarına ilişkin hedefleri de paylaştı. Ülkemizi yüksek hızlı demir yolu ağlarıyla tanıştırdıklarını belirterek, mevcut 2 bin 251 kilometrelik hızlı demir yolu ağına dikkat çekti. Önümüzdeki aylarda 225 kilometre hıza ulaşabilen yerli ve milli yüksek hızlı tren setinin raylarda deneneceğini söyledi. Uraloğlu, hedefleri şu şekilde özetledi: "İnşallah 2028 yılında 14 bin kilometre olan demiryolu ağımızı 17 bin 500 kilometreye çıkartacağız. 2053 yılında da 28 bin 500 kilometreye çıkartacağız." Ayrıca "48 saatte hızlı trenlerle bütün Türkiye'yi dolaşma imkanına inşallah nasip olacağız" ifadelerini kullandı.

Veri iddiaları: Hangi bilgiler paylaşıldı?

Bakan Uraloğlu, İBB uygulamasına ilişkin soruşturmanın bir parçası olarak, uygulamaya kayıtlı kullanıcıların kişisel bilgilerinin kapsamını ayrıntılarıyla anlattı. Uraloğlu, bu veriler arasında iletişim bilgileri, TC kimlik numarası, e-posta adresi, ev ve iş adresi ve gün içindeki hareketlerini gösteren konum bilgisi gibi ayrıntıların bulunduğunu belirtti. Uraloğlu, "Dolayısıyla sizin özeliniz neredeyse ne varsa bütün bilgiler yurt dışına çıkarılmıştır" dedi ve bu iddiayı seçimlere yönelik hedef göstererek değerlendirdi.

Politik duruş ve seçim vurgusu

Bakan Uraloğlu, veri iddialarını anlattıktan sonra yaptığı değerlendirmede, "İlk göreve gelindiği anda bu yapılmıştır. Böyle bir iradeye mi biz bu ülkeye teslim edeceğiz. Allah'ın izniyle etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, seçimlere ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerini almadan 2029'u konuşmamızın bir anlamı yok. 2027 mi olur 2028 mi olur seçimi Allah'ın izniyle inşallah beraberce alacağız" diye konuştu.

Uraloğlu konuşmasında hizmet odaklı yönetim anlayışlarını vurgularken, yürütülen adli soruşturmalar ve içerideki çekişmelere dair tespitlerini de toplantı katılımcılarıyla paylaştı.

