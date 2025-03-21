Bakan Uraloğlu, Malatya'da Hızlı Tren Müjdesini Verdi

Bakan Uraloğlu, Malatya'daki Vefa İftarında Hızlı Tren Projelerini Açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'da düzenlenen Geleneksel Vefa İftarı programında önemli açıklamalar yaptı. Malatya'nın hızlı tren ağlarıyla buluşturulması adına gösterilen gayretleri vurgulayan Uraloğlu, kentin demir yollarında yapılan iyileştirme çalışmalarından bahsetti.

Devlet Projeleri ve Altyapı Gelişmeleri

Bakan Uraloğlu, devletin depremler sonrası Malatya'da birçok projeyi hayata geçirdiğine dikkat çekerek, "Sizlere, 53 kilometre uzunluğunda Malatya Kuzey Çevre Yolunun sözünü verdik. Şimdiye kadar 38 kilometrelik bölümünü bitirdik ve hizmete açtık. Kalan yaklaşık 15 kilometrelik kısmını yıl sonuna kadar tamamlayacağız" dedi.

Uraloğlu, önceki dönemde Malatya'daki bölünmüş yol uzunluğunun yalnızca 36 kilometre olduğunu, bu rakamı 471 kilometreye çıkardıklarını da belirtti. Ayrıca, sıcak karışımlı kaplamalı yol miktarını 350 kilometreye ulaştırdıklarını ifade etti.

Hızlı Tren Projeleri ve Demir Yolu Çalışmaları

Bakan, Malatya'daki demir yollarının yeniden düzenlenmesi ve hızlı tren projeleri hakkında yaptığı açıklamalarda, "Malatyalı yöneticilerimizle birlikte Malatya'yı hızlı tren ağlarıyla buluşturma noktasında gayret ediyoruz. Malatya-Sivas ve Malatya-Narlı üzerinden Akdeniz'e ulaşan demir yolu projelerimizi tamamladık" dedi.

Programda Yer Alan İsimler

Geleneksel Vefa İftarı programı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti milletvekilleri, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan ve çok sayıda partili ve vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Geleneksel Vefa İftarı programına katılarak, konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Geleneksel Vefa İftarı programına katılarak, konuşma yaptı.