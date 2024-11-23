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Bakan Uraloğlu'ndan Karla Mücadele Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, karla mücadele çalışmalarının 7/24 sürdüğünü açıkladı, vatandaşları tedbirli olmaya davet etti.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 22:59
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 22:59
Bakan Uraloğlu'ndan Karla Mücadele Açıklaması

Bakan Uraloğlu'ndan Karla Mücadele Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülke genelinde etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu bildirdi. Yurt genelinde görülen kar yağışının ardından karla mücadele çalışmalarına ilişkin önemli bilgiler aktaran Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü tarafından gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Bakan Uraloğlu, Bolu Dağı çıkışında Ankara istikametinde yaşanan yoğunluğun, bir kaza sonrası KGM ekipleri tarafından da müdahale edildiğini ifade etti. Yollarda vatandaşların ulaşım zorluğu yaşamaması için ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Uraloğlu, "Ekiplerimiz, olumsuz durumlarla karşılaşılması halinde vatandaşlarımıza anında yardım etmek amacıyla teyakkuz halindedir. Kış şartlarında yola çıkacak olan vatandaşlarımızdan, gerekli tedbirleri almalarını, kış lastiği kullanmalarını ve yanlarında acil durum için gerekli ekipmanları bulundurmalarını önemle rica ediyorum," dedi.

Ayrıca, Uraloğlu, güzergahlarla ilgili bilgi almak isteyen vatandaşların Karayolları'nın internet sitesinden ya da ALO 159 numaralı irtibat hattından bilgi almalarını önerdi. Güvenli yolculuklar dileyen Uraloğlu, vatandaşların dikkatli olmasının önemini de vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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