Bakan Uraloğlu'ndan Suriye Ziyareti: Demir Yolları ve Altyapı Güçlendirme Vurgusu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Çarpıcı Açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye'nin kara yolu altyapısına güçlendirme yapılacağını belirterek, "Ama birinci önceliği demir yollarına verdiğimizi söyleyebilirim." dedi.

Resmi ziyaret kapsamında Suriyeye giden Bakan Uraloğlu, Şam Havalimanı'nda Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir tarafından karşılandı. Ziyaretin ilk aşamasında, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nda Bakan Abdüsselam Heykel ile ikili görüşmeler gerçekleştirildi.

Hicaz Demir Yolu İstasyonu'nda İşbirliği Mesajları

Uraloğlu, daha sonra Ulaştırma Bakanı Bedir ile birlikte tarihi Hicaz Demir Yolu İstasyonuna gitti. Burada düzenlenen ortak basın toplantısında, ulaşım ağı üzerine detaylı görüşmelerin yapıldığını ifade eden Uraloğlu, "Önemli bir mekandayız. Şam'da Hicaz demir yollarının ana istasyonundayız," dedi.

Bakan Uraloğlu, ulaşım ve iletişimde işbirliğinin artırılması gerektiğinin altını çizerek, "Kara yolu taşımacılığını aktifleştirerek geçmişte yaşanan sıkıntıların üstesinden gelmek için çalışmalara başladık," ifadelerini kullandı.

İki Ülke Arasındaki Sınır Kapıları ve Gelecek Planları

Uraloğlu, Türkiye ve Suriye arasındaki tüm sınır kapılarının aktif hale getirilmesi için @53>bir karar aldıklarını vurgulayarak, ortak bir sınır kapısının da hayata geçirilmesi üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirtti. Ayrıca, demir yolu projeleri hakkında da önemli bilgiler verdi.

Bakan Uraloğlu, "Demir yolu noktasında Çobanbey ve Halep arasında tahrip olmuş olan demir yolunu hayata geçirerek tüm Türkiye ile Şam’ı birleştirmeyi hedefliyoruz," dedi.

Sıcak İlişkiler ve Ortak Vizyon

Suriye Ulaştırma Bakanı Bedir de, iki ülkenin köklü bir tarihe sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu tarihi mekânda sizleri ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz," ifadelerini kullandı. Ayrıca, Uraloğlu'na yaptığı bir davetle Türkiye’ye gelmesini sağlamak için çalışmalara hazır olduklarını belirtti.

Uraloğlu, ziyaretin ardından Kasyun Dağı'na geçerek, buradaki doğal güzellikler üzerinde durdu. Ziyaret, iki ülkenin ulaşım ve iletişim alanında daha da güçlü bir işbirliği yapma hedefini gösteriyor.

Resmi ziyaret kapsamında Suriye'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve beraberindeki heyet, başkent Şam'da Suriye İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakan Abdüsselam Heykel ile bir araya geldi.

Resmi ziyaret kapsamında Suriye'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve beraberindeki heyet, başkent Şam'da Suriye İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakan Abdüsselam Heykel ile bir araya geldi.