Bakan Yardımcıları Ekinci ve Gümrükçü BM 80. Genel Kurulu'nda New York'ta temaslarda bulundu

Bakan Yardımcıları Ekinci ve Gümrükçü, BM 80. Genel Kurulu kapsamında New York'ta kritik görüşmeler yaptı; gıda güvenliği, CTBT ve Medeniyetler İttifakı öne çıktı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 21:48
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 21:48
Bakan Yardımcıları New York'ta: BM 80. Genel Kurulu'nda geniş temas trafiği

Birleşmiş Milletler BM 80. Genel Kurulu çerçevesinde ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakan Yardımcıları Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci ve Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, çok sayıda üst düzey toplantıya iştirak etti ve ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımlara göre, heyetin görüşmeleri hem küresel güvenlik hem de kalkınma gündemlerini içerdi.

Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci'nin temasları

Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci, BM Dünya Gıda Programı İcra Direktörü Yardımcısı Carl Skau ile bir araya geldi. Görüşmede, küresel gıda güvenliğini etkileyen gelişmeler ele alındı ve Türkiye ile Dünya Gıda Programı arasındaki derinleşen stratejik ortaklıktan duyulan memnuniyet vurgulandı.

Ekinci, ayrıca En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) Dışişleri Bakanları Yıllık Toplantısına katıldı ve konuşmasında Gebze'deki EAGÜ'ler İçin BM Teknoloji Bankasının kritik rolü ile Türkiye'nin EAGÜ'lere yönelik kapsamlı kalkınma yardımlarına dikkat çekti.

Bunun yanında Ekinci, G20 Dışişleri Bakanları 2. Toplantısına iştirak ederek barış-kalkınma ilişkisine ve G20'nin küresel ekonomik yönetişimdeki başat rolüne vurgu yaptı.

Tacikistan ve BM Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı tarafından düzenlenen "Suyun Geleceğinin Çerçevelenmesi" başlıklı üst düzey özel etkinlikte de konuşan Ekinci, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşma sürecinin sektörler arası kolektif yaklaşımla hızlandırılması gerektiğini belirtti.

Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü'nün teması ve vurguları

Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, "Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması (CTBT) 14. Madde Konferansı"na katıldı. Konuşmasında Türkiye'nin CTBT'nin bir an önce yürürlüğe girmesine verdiği önemi ve antlaşmanın uluslararası güvenlik açısından taşıdığı hayati değeri vurguladı.

Gümrükçü, "Nükleer Silahların Topyekün Ortadan Kaldırılması Uluslararası Günü" dolayısıyla düzenlenen üst düzey toplantıda da Türkiye'nin nükleer silahsız bir dünya hedefine bağlılığını yeniden teyit etti ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması başta olmak üzere uluslararası düzenlemelerin önemine işaret etti.

Ayrıca Türkiye'nin eş-sunucusu olduğu Medeniyetler İttifakı'nın BM 80. Genel Kurulu kapsamındaki Dostlar Grubu Üst Düzeyli Toplantısı'na katılan Gümrükçü, bu yıl 20. yıl dönümü kutlanan oluşuma Türkiye'nin güçlü desteğini bir kez daha açıkladı.

Gümrükçü, dünya genelinde artış gösteren ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığıyla mücadelede Medeniyetler İttifakı'nın önemini vurguladı. Ayrıca Gazze'de devam eden olayların bu çabalara ciddi sekte vurduğunu belirterek, Gazze'deki zulmün sona ermesinin hem Filistin halkı hem de tüm insanlık için hayati önem taşıdığını kaydetti.

Özetle, Türkiye'yi temsilen BM 80. Genel Kurulu'nda bulunan Dışişleri Bakan Yardımcıları Ekinci ve Gümrükçü, gıda güvenliği, kalkınma, nükleer olmayan bir dünya ve kültürlerarası diyalog konularında kapsamlı temaslar gerçekleştirdi.

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı