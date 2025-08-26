Bakan Yardımcısı İnan Zonguldak'ta: TPAO Filyos ve Eren Enerji İncelemeleri

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Zonguldak programına Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Filyos Tesisleri ziyareti ile başladı. İnan, tesisteki incelemelerinde AK Parti Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı, Ahmet Çolakoğlu, Saffet Bozkurt ile AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan tarafından karşılandı.

Fabrika ve liman incelemeleri

Program kapsamında İnan, daha sonra Eren Enerji Modern Karton Fabrikası'na geçti. Burada fabrikanın üretim kapasitesi ve faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi alan İnan, değerlendirmelerde bulundu ve Eren Limanı'nı gezerek yerinde incelemelerde bulundu.

Valilik ve oda ziyaretleri

Ziyaretler çerçevesinde İnan, Valiliği ziyaret ederek Şeref Defteri'ni imzaladı ve Vali Osman Hacıbektaşoğlu ile bir araya geldi. Ardından Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası'na geçerek Başkan Metin Demir ile görüştü.

Günün son bölümünde AK Parti İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden İnan, burada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Cumhuriyetin 100. yılı" temalı tablo hediye aldı.

