Bakan Yardımcısı Macit, Malatya'da Eğitim Altyapısını İnceledi

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Macit'in Malatya Ziyareti

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da önemli ziyaretlerde bulundu. Macit, burada İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ile bir araya gelerek, deprem sonrası eğitim yatırımları ve onarım çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Eğitim Yatırımları Toplantısı

Macit'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Malatya'da başlatılan eğitim yatırımları detaylı bir şekilde değerlendirildi. Bu kapsamda, eğitim tesislerinin yeniden yapılandırılması ve gerekli onarım süreçlerinin hızlandırılması konuları ele alındı.

Okul İnşaatlarına Ziyaret

Bakan Yardımcısı Macit ve beraberindeki heyet, daha sonra yapımları devam eden 32 derslikli Cengiz Topel İlkokulu, 24 derslikli İnönü Mahallesi İlkokulu, 24 derslikli Alparslan İlkokulu ve 24 derslikli Yeşilyurt İmam Hatip Lisesi inşaatlarını inceledi. Bu okulların tamamlanmasının ardından bölgedeki eğitim imkânlarının artması hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit (ortada), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit (ortada), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.