Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Aile Yılı Kapsamında Samsun'da Ailelerle Buluştu

Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Aile Yılı Kapsamında Ailelerle Buluştu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Samsun'da düzenlenen etkinlikte ailelerle bir araya gelerek "Aile Yılı" dolayısıyla önemli mesajlar verdi. Tarıkdaroğlu, aileyi merkeze alan politikalarının sevgi ve değerlerle güçlendiğini belirterek, "Bu hayali gerçeğe dönüştürmek için var gücümüzle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmaya devam ediyoruz." dedi.
Sofralar ve Duyguların Paylaşımı
Etkinlik, Büyükşehir Belediyesi Mavi Işıklar Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirilirken, Tarıkdaroğlu, sadece fiziksel değil, duygusal bağlantılar kurmanın da önemine değindi. "Sofralar paylaşıldıkça bereketlenir, sevinçler çoğaldıkça anlam kazanır" 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesinin aile değerlerini koruma amacı taşıdığını anlatan Tarıkdaroğlu, "Aile, hayatın ilk yuvası, ilk okulu, ilk sığınağıdır." diyerek ailenin bireylerin hayatındaki kritik rolünü vurguladı. Ayrıca, "Aile sadece kan bağı değil, gönül bağıdır." ifadesiyle toplumsal dayanışmaya dikkat çekti. Tarıkdaroğlu, "2025 Aile Yılı'nı kutlamak, sadece bir takvimi işaretlemek değil, toplumu bu bilinçle yeniden inşa etmektir." dedi. Türk milletinin aile bilinci ve dayanışma ruhu ile güçlü bir toplumsal dokuya sahip olduğunu belirten Tarıkdaroğlu, etkinlikteki her bağın, topluma umut dolu adımlar atmak için önemli olduğunu ifade etti. Programa Samsun Valisi Orhan Tavlı da katılarak, Aile Yılı kapsamındaki faaliyetlere değindi. Etkinlikte halk oyunları, müzik dinletisi ile birlikte çocuklara pamuk şeker, patlamış mısır ve Osmanlı macunu ikram edildi. Ayrıca, palyaçolar, yüz boyama ve sosis balon etkinlikleri düzenlenerek, tüm ailelerin keyifli vakit geçirmesi sağlandı. Etkinliğe, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş gibi önemli isimler de katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu (fotoğrafta), Samsun'da "Aile Yılı" kapsamında Büyükşehir Belediyesi Mavi Işıklar Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte ailelerle bir araya geldi. Tarıkdaroğlu, burada konuşma yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu (fotoğrafta), Samsun'da "Aile Yılı" kapsamında Büyükşehir Belediyesi Mavi Işıklar Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte ailelerle bir araya geldi. Tarıkdaroğlu, burada konuşma yaptı.
Aile Değerlerinin Güçlendirilmesi
Daha Güçlü Bir Toplum İçin Birlikte Çalışmalıyız
Etkinlikte Eğlence ve Paylaşımlar
2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesinin aile değerlerini koruma amacı taşıdığını anlatan Tarıkdaroğlu, "Aile, hayatın ilk yuvası, ilk okulu, ilk sığınağıdır." diyerek ailenin bireylerin hayatındaki kritik rolünü vurguladı. Ayrıca, "Aile sadece kan bağı değil, gönül bağıdır." ifadesiyle toplumsal dayanışmaya dikkat çekti.
Tarıkdaroğlu, "2025 Aile Yılı'nı kutlamak, sadece bir takvimi işaretlemek değil, toplumu bu bilinçle yeniden inşa etmektir." dedi. Türk milletinin aile bilinci ve dayanışma ruhu ile güçlü bir toplumsal dokuya sahip olduğunu belirten Tarıkdaroğlu, etkinlikteki her bağın, topluma umut dolu adımlar atmak için önemli olduğunu ifade etti.
Programa Samsun Valisi Orhan Tavlı da katılarak, Aile Yılı kapsamındaki faaliyetlere değindi. Etkinlikte halk oyunları, müzik dinletisi ile birlikte çocuklara pamuk şeker, patlamış mısır ve Osmanlı macunu ikram edildi. Ayrıca, palyaçolar, yüz boyama ve sosis balon etkinlikleri düzenlenerek, tüm ailelerin keyifli vakit geçirmesi sağlandı.
Etkinliğe, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş gibi önemli isimler de katıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu (fotoğrafta), Samsun'da "Aile Yılı" kapsamında Büyükşehir Belediyesi Mavi Işıklar Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte ailelerle bir araya geldi. Tarıkdaroğlu, burada konuşma yaptı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu (fotoğrafta), Samsun'da "Aile Yılı" kapsamında Büyükşehir Belediyesi Mavi Işıklar Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte ailelerle bir araya geldi. Tarıkdaroğlu, burada konuşma yaptı.