Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Aile Yılı Kapsamında Samsun'da Ailelerle Buluştu

Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Aile Yılı Kapsamında Ailelerle Buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Samsun'da düzenlenen etkinlikte ailelerle bir araya gelerek "Aile Yılı" dolayısıyla önemli mesajlar verdi. Tarıkdaroğlu, aileyi merkeze alan politikalarının sevgi ve değerlerle güçlendiğini belirterek, "Bu hayali gerçeğe dönüştürmek için var gücümüzle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

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