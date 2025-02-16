Bakan Yardımcısı Turan, CHP'nin Ön Seçim Kararını Eleştirdi: 'Üçlü Masa Tiyatrosu' Oynanıyor

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kızılcahamam'da yaptığı konuşmada CHP'nin ön seçim kararını eleştirerek 'üçlü masa tiyatrosu' oynandığını ifade etti.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 16:21
Bakan Yardımcısı Turan, CHP'nin Ön Seçim Kararını Eleştirdi: 'Üçlü Masa Tiyatrosu' Oynanıyor

İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, TÜGVA Buluşma Programı'nda Açıklamalarda Bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Kızılcahamam'da düzenlenen 81 İl Üniversite Teşkilatı Buluşma Programı'na katıldı. Burada yaptığı konuşmada, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirlemesini eleştirdi ve bu durumu 'üçlü masa tiyatrosu' olarak nitelendirdi.

'Birileri Kandırılıyor'

Turan, "Üçlü masanın adayı belli. Güya ön seçimle milleti oyalayacaklar. Yap atamanı, hakkını ver işin, kimi kandırıyorsunuz?" diyerek muhalefetin tutumuna dikkat çekti.

Sorunları Göz Ardı Etme Lüksü Yok

Turan, konuşmasında, "Sorun var görmezsek, sorun var çözmezsek, risk var aşmak istemezsek en büyük hatayı yaparız. Hata yapma lüksümüz yok, durağanlıktan çıkmalı, daha güzel işler yapmalıyız" diyerek, partinin geleceğine dair önemli mesajlar verdi.

Seçim Sonuçlarına Dikkat Çekti

Bakan Yardımcısı, yerel seçimlerde yaşanan sıkıntılara rağmen, halkın partileriyle olan ilişkisini doğru analiz etmeleri gerektiğini vurguladı. "Bu millet, bizden gidip başka partiye oy vermedi, bizden memnun olmayarak sandığa gitmedi" ifadesini kullandı.

Geçmişe Dönüş ve Revizyon

Turan, "Kimin ne eksiği varsa, bunu da revize etmek, tekrar kendi ruhumuza dönmek en büyük görevimiz" sözleriyle partinin içindeki eksikliklere dikkat çekti.

Programa Katılanlar

Programa, Turan'ın yanı sıra TÜGVA Üniversiteler Koordinatörü Burak Sarman, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Özcan Aygün, Kızılcahamam Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu ile birlikte çok sayıda davetli katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) Ankara Kızılcaham'da...

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) Ankara Kızılcaham'da düzenlenen 81 İl Üniversite Teşkilatı Buluşma Programı'na katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) Ankara Kızılcaham'da...

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) Ankara Kızılcaham'da düzenlenen 81 İl Üniversite Teşkilatı Buluşma Programı'na katıldı.

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