Bakan Yardımcısı Varank: "İklim Değişikliği, Çağımızın En Büyük Sorunu!"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve İklim Değişikliği Baş Müzakerecisi Fatma Varank, iklim değişikliğinin çağımızın en büyük küresel sorunlarından biri olduğunu vurguladı. Varank, Birleşmiş Milletler (BM) Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) Üye Devletleri 71. Oturumu'nda yaptığı konuşmada, ülkelerin iklime dirençli altyapılar inşa etmesi ve uyum çalışmalarının hızlandırılmasının önemine değindi.

Varank, UNECE’nin 71. Oturumu’ndaki sürdürülebilir gelecek için iklim eylemi ve dayanıklı altyapı teması üzerine öne çıkanların önemine dikkat çekerek, "İklim değişikliği, çağımızın en büyük küresel sorunlarından biri. Paris Anlaşması ile belirlenen 1,5 santigrat derece hedefi geride kalmak üzere. Bugün ulaşılan 1,6 santigrat derece seviyesi, zamanın ne kadar kritik olduğunu gösteriyor." açıklamasında bulundu.

Varank, Türkiye'nin yalnızca iklim kriziyle değil, aynı zamanda deprem afeti ile de mücadele ettiğini belirterek, "2023 yılı içerisinde yaşadığımız büyük depremlerin ardından, 11 ilimizi deprem ve iklim dirençli olarak inşa ediyoruz. 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimize uygun olarak, enerji verimli binalar, yeşil altyapı yatırımları ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri, Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejimizin kritik bileşenleridir." dedi.

Türkiye’nin 2053 hedefleri arasında yenilenebilir enerjinin birincil enerjideki payının %50’ye ve nükleer enerjinin payının %29,3’e çıkarılması planlandığını ifade eden Varank, böylelikle Türkiye’nin enerji arzının %80’e yakınının karbonsuzlaştırılacağını kaydetti.

Varank, uzun vadede bina sektörü emisyonlarının sıfıra yaklaştırılması hedeflenmekte olduğunu belirterek, ulaştırma sektörünün emisyonların azaltılmasındaki kritik rolüne değindi. "Demir yollarının elektrifikasyonu, 7 bin kilometre yüksek hızlı tren ve hızlı tren hattı inşası ile demiryolu lojistiğindeki payının %5’ten %22’ye çıkması hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Akdeniz'in Dirençli Hale Gelmesi Üzerine Vurgular

Varank, Türkiye'nin iklime elverişli altyapıya katkı veren Orta Koridor konulu ortak açıklamayı desteklediğini belirtti. Akdeniz’in dirençli hale gelmesinin öncelikli konulardan biri olduğunu da sözlerine ekleyerek, "Sıfır Atık prensibi doğrultusunda geri kazanım oranlarının 2026 yılında içecek ambalajlarının depozitolu hale getirilmesi ile %70’e çıkarılması, metan emisyonlarımızı azaltacaktır." dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurul gündeminde yer alan İklim Kanunu’nun hem kurumlara hem de yerel yönetimlere sorumluluk yükleyeceğini ifade eden Varank, karbon emisyonlarının takip edilmesinin önemine dikkat çekti.

Varank, Barselona Sözleşmesi altında 2026 yılında İklim Değişikliği Bölgesel Aktivite Merkezi’nin aktif hale geleceğini belirterek, Türkiye'nin gelecek yıl BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği adaylığını sürdürdüğünü duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve İklim Değişikliği Baş Müzakerecisi Fatma Varank (sağda), Birleşmiş Milletler (BM) Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) Üye Devletleri 71. Oturumu'nun üst düzey katılımlı toplantısında konuşma yaptı. Varank, iklim değişikliğinin, çağın en büyük küresel sorunlarından biri olduğunu belirtti.