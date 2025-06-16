Bakan Yardımcısı Varank: Türkiye Yenilenebilir Enerji Geçişinde Önemli Adımlar Atıyor

Makedon Enerji Forumu'nda Türkiye'nin Enerji Vizyonu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Makedon Enerji Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Varank, Türkiye'nin 86 milyon nüfuslu dinamik bir ekonomi ve teknolojiye sahip olduğunu vurgulayarak, küresel iklim değişikliği ile mücadelede sağlanan ilerlemeleri paylaştı.

Paris Anlaşması ve Türkiye'nin Taahhütleri

Varank, Paris Anlaşması'nın 10. yıl dönümünü kutladığımız bu dönemde, Türkiye'nin hem uluslararası taahhütlerini yerine getirme hem de bölgesel enerji dönüşümünü destekleme konusunda işbirliğine verdiği önemi aktardı. Küresel emisyonların yaklaşık yüzde 70'inin enerji kaynaklı olduğunu hatırlatan Varank, enerji ihtiyaçlarının sürekli arttığına dikkat çekti.

Enerji Geçişinin Önemi

Varank, enerji dönüşümünün, emisyonları azaltmak için öncelikli bir konu haline geldiğini ifade etti. Ayrıca, temiz enerji geçişlerinin gereksinim duyduğu yeni üretim altyapılarının maliyetli ve zaman alıcı süreçler olduğunu belirtti. Bu bağlamda, çoğu ülkede elektrik talebinin arttığını ve bu durumun yeni bir enerji sistemi ihtiyacını beraberinde getirdiğini söyledi.

Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Hedefleri

Son yıllarda Türkiye'nin temiz enerji dönüşümünde kat edilen yolu özetleyen Varank, özellikle yenilenebilir enerji kaynakları ve nükleer enerjinin önemine değindi. 2024 yılında toplam arz artışının yüzde 38'inin yenilenebilir kaynaklardan sağlanacağının altını çizerken, Türkiye'nin enerji geçişinin uzun vadeli stratejinin merkezinde yer aldığını belirtti.

Geleceğe Yönelik Planlar

Varank, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimini artırma hedeflerinin yanı sıra, toplam kurulu güç içerisindeki yenilenebilir enerji payını yüzde 60'a yükselttiklerini kaydetti. Bu oran sayesinde Türkiye, Avrupa’da 5., dünyada ise 11. sırada yer alıyor.

Bu yılki forum, “Batı Balkanlar'ın enerji geleceğini şekillendirmek” sloganıyla düzenlenirken, yarın gerçekleşecek oturumlarda bölgenin enerji gereksinimleri ele alınacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Makedon Enerji Forumu (MEF) kapsamındaki "Paris Anlaşması'nın On Yılı: Batı Balkanlar'ın İlerlemesi, Zorluklar ve Önündeki Yol" konulu yuvarlak masa toplantısının açılışında konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Makedon Enerji Forumu (MEF) kapsamındaki "Paris Anlaşması'nın On Yılı: Batı Balkanlar'ın İlerlemesi, Zorluklar ve Önündeki Yol" konulu yuvarlak masa toplantısının açılışında konuştu.