Bakan Yardımcısı Yılmaz, Hakkari'de Özel Gereksinimli Öğrencilerle Buluştu

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldi. Programlar kapsamında Yüksekova'ya gelen Yılmaz, ilk olarak Hakkari Valiliği'ni ziyaret etti.

Vali Ali Çelik, Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Vali Yardımcısı Abdulkadir Işık ve İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Yılmaz, ildeki eğitim yatırımları ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Yüksekova'da düzenlenen “Özel Eğitimde İz Bırakanlar Yüksekova Buluşması” programına katılan Yılmaz, özel gereksinimli öğrencilerin aileleriyle sohbet etti. Yılmaz, “Allah sizlere büyük bir şefkat ve merhamet vermiş. Türkiye, son 20 yılda özel eğitim alanında büyük mesafe kat etti. Devletimiz bu alana ciddi bütçeler ayırıyor ve bu hizmeti en ücra köylere kadar ulaştırmaya çalışıyor. Biz birlikteyiz, birbirimizin yanındayız. Devletimiz her zaman milletinin yanında.”

Vali Çelik, etkinliğin düzenlenmesinde katkı sağlayan öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederek, “Dağların huzur şehri Yüksekova'da böyle bir etkinliğin yapılması bizleri mutlu etti. Fedakarlıkla çocuklarının yanında olan anne babalara teşekkür ediyorum. Bu zorlu mücadelenin kahramanları sizsiniz.” dedi.

Program, öğrencilerin başarılarını konu alan sinevizyon gösterimiyle sona erdi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldi.