Bakan Yardımcısı Yılmaz: Öğretmenlerin Beceri Eksiklikleri Milli Eğitim Akademisi ile Giderilecek

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz Sakarya'da Açıklamalarda Bulundu

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Sakarya'da düzenlenen "Öğretmenlik Mefkuremiz ve Milli Eğitim Akademisi" konferansında önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Milli Eğitim Akademisi aracılığıyla öğretmenlerin bilgi değil, beceri eksikliklerini tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Mefkure Kavramı ve Önemi

Yılmaz, ilahiyat fakültelerinin köklü geçmişinden bahsederken, mefkure kavramının toplumların ruhunu ifade ettiğini belirtti. "Toplumların da ruhu vardır, ruhları mefkuresidir. Hamdolsun köklü geçmişimiz itibarıyla bize yön veren, İ'la-yi Kelimetullah dediğimiz mefkureye sahibiz," dedi.

15 Bin Öğretmen Alımı ve İstihdam Fırsatları

Yılmaz, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ilana çıkıldığını duyurdu. Ayrıca, İmam hatip ortaokullarında 1 milyona yakın öğrenciye çeşitli projeler uygulandığını sözlerine ekledi. "Öğretmen ihtiyacı kadro durumuna göre belirleniyor. Bu yıl mezun olanlar da sınava girebilir,” açıklamasında bulundu.

Akademinin Eğitim Programı

Milli Eğitim Akademisinin geçen yıl faaliyete geçtiğini hatırlatan Yılmaz, akademide 1 yıllık eğitim programı uygulanacağını vurguladı. Eğitim süreci 4 dönemden oluşacak ve her dönem 12-14 haftadan oluşacak. Eğitim, öğretmenlik uygulamaları üzerinden şekillenecek.

Aday Öğretmenlerin Eğitim Süreci

Yılmaz, "Atanan arkadaşlarımız, aday öğretmen sürecinde eğitime tabi tutulacak. Amaç, öğretmenlerin beceri noktasındaki eksikliklerini gidermek," ifadelerini kullandı. Ayrıca, öğretmen adaylarının okullarda gözlem ve uygulamalı eğitim yapacaklarını belirtti.

İlahiyat Fakültesinin Başarılı Projeleri

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Meydan, nitelikli eğitimi ve bilimsel araştırmayı hedeflediklerini belirtirken, fakülteler arasında 41 projeyle Türkiye'de birinci olduklarını duyurdu. Eğitimdeki başarıları ve yayınlarıyla bilimsel alanda dikkat çektiklerini ifade etti.

Konferans Sonrası Hediye Takdimi

Konferansın ardından Yılmaz, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al ve İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş tarafından hediye takdim edildi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz (sol 3), Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesince düzenlenen "Öğretmenlik Mefkuremiz ve Milli Eğitim Akademisi" konferansına katıldı. Konferansa SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al (sol 2) ve İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş (sağda) da katıldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz (sol 3), Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesince düzenlenen "Öğretmenlik Mefkuremiz ve Milli Eğitim Akademisi" konferansına katıldı. Konferansa SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al (sol 2) ve İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş (sağda) da katıldı.