Bakan Yaşar Güler’den şehit ailelerine taziye ziyareti

C-130 kazasında şehit düşen personellerin aileleri ziyaret edildi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir ve Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci'nin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Güler, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in Ankara Ballıkpınar'daki evine yaptığı ziyarette, şehidin ailesine başsağlığı diledi. Haberde yer verilen bilgiye göre Kandemir, C-130 kazasında şehit olan 20 askerden biriydi.

Ardından Bakan Güler, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci'nin Ankara Mamak'taki evini ziyaret ederek aileye taziyelerini sundu.

Ziyaretlere; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de eşlik etti.

Bakan Güler, her iki aileye ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, şehitlere Allah'tan rahmet temennisinde bulundu.

