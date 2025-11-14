Bakan Yaşar Güler’den şehit ailelerine taziye ziyareti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, C-130 kazasında şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir ve Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci’nin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 21:49
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 23:11
Bakan Yaşar Güler’den şehit ailelerine taziye ziyareti

Bakan Yaşar Güler’den şehit ailelerine taziye ziyareti

C-130 kazasında şehit düşen personellerin aileleri ziyaret edildi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir ve Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci'nin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Güler, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in Ankara Ballıkpınar'daki evine yaptığı ziyarette, şehidin ailesine başsağlığı diledi. Haberde yer verilen bilgiye göre Kandemir, C-130 kazasında şehit olan 20 askerden biriydi.

Ardından Bakan Güler, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci'nin Ankara Mamak'taki evini ziyaret ederek aileye taziyelerini sundu.

Ziyaretlere; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de eşlik etti.

Bakan Güler, her iki aileye ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, şehitlere Allah'tan rahmet temennisinde bulundu.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER C-130 TİPİ ASKERÎ KARGO UÇAĞININ DÜŞMESİ SONUCU ŞEHİT OLAN HAVA...

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER C-130 TİPİ ASKERÎ KARGO UÇAĞININ DÜŞMESİ SONUCU ŞEHİT OLAN HAVA PİLOT ÜSTEĞMEN CÜNEYT KANDEMİR VE CEM DOLAPCİ’NİN AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER C-130 TİPİ ASKERÎ KARGO UÇAĞININ DÜŞMESİ SONUCU ŞEHİT OLAN HAVA...

İLGİLİ HABERLER

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İlkokul öğretmenine 465 yıl 9 ay hapis cezası
2
Kastamonu Cide'de Kasksız Motosiklet Kazası: Sürücü Başından Yaralandı
3
TOKİ 500 Bin Konut: Emeklilere %20 Kontenjan ve 1+1 / 2+1 Daireler
4
Elazığ'da 7 Araçlı Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
5
Çankırı Ilgaz'da Kar Yağışı: Yüksek Kesimler Beyaza Büründü
6
Muş’ta Kızılay'ın Kan Bağışı Kampanyasına İlgi Düşük Kaldı
7
Sahte bungalov çetesine dev operasyon: 37 gözaltı, 14 tutuklama

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı