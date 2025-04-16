Bakan Yerlikaya: 175 Bin Suriyeli Ülkelerine Dönüyor

Bakan Yerlikaya, Suriyeli Göçmenlerin Dönüşünü Değerlendirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 Aralık 2024 tarihinden bu yana 175 bin 512 Suriyeli kardeşimizin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde ülkesine döndüğünü açıkladı. Yerlikaya, bu rakamın toplamda 33 bin 730 aile anlamına geldiğini belirtti.

Göç İdaresi Başkanlığı'nın 12. Yıl Değerlendirmesi

Bakan Yerlikaya, AA muhabirine, Göç İdaresi Başkanlığının kuruluş yıl dönümüne dair değerlendirmelerde bulundu. Kurumun, göç yönetim süreçlerinde başarıyla ilerlediğini vurgulayan Yerlikaya, “Bugün, insan onurunu merkeze alan bir anlayışın yıl dönümünü kutluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Göç Politikasında İnsan Onuru Öncelikli

Yerlikaya, Türkiye'nin göçe yalnızca bir güvenlik meselesi olarak değil, aynı zamanda insani, sosyolojik ve uluslararası boyutları olan çok yönlü bir olgu olarak yaklaştığını vurguladı. “Göç politikalarımızda insan onuru her zaman öncelikli olmuştur” diyen Yerlikaya, Türkiye’nin göç yönetimini büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle şekillendirdiğini belirtti.

Düzensiz Göçle Mücadelede Türkiye'nin Rolü

Göç yönetiminin zorluklarına dikkat çeken Yerlikaya, Türkiye'nin bu konuda model bir ülke olduğunu ifade ederek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde insani odaklı ancak kamu güvenliğinden taviz vermeyen bir politika izliyoruz.” dedi.

Mobil Göç Noktası ve Etkin Stratejiler

Bakan Yerlikaya, düzensiz göçle mücadelenin 5 basamaklı stratejisinin önemine değindi. “Sınır güvenlik tedbirlerini artırarak ve mobil göç araçlarıyla etkin yakalamalar gerçekleştirdik” diyerek, bugüne kadar yapılan yatırımlarla toplam güvenlik duvarının 1272 kilometreye ulaştığını belirtti.

Suriyeli Kardeşlerimize Kucak Açtık

2011'deki Suriye iç savaşının Türkiye’nin göç yönetiminde bir sınav yarattığını söyleyen Yerlikaya, “Milyonlarca Suriyeli kardeşimize kucak açtık” vurgusunu yaptı. Türkiye'nin gönüllü geri dönüşler için elverişli koşullar oluşturduğunu ve tüm süreci şeffaf bir şekilde yönettiklerini belirtti.

Düzensiz Göç ve Gazze İddiaları

Son olarak, Gazzeli sivillerin Suriye’ye yerleştirilmesine dair iddialara yanıt veren Yerlikaya, “Böyle bir durum söz konusu değil” diyerek, Türkiye’nin Filistin halkının mücadelesine sürekli destek verdiğini ifade etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AA muhabirine, Göç İdaresi Başkanlığının 12'nci kuruluş yıl dönümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yerlikaya, 9 Aralık 2024'ten bu yana 175 bin 512 Suriyeli'nin "gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli" şekilde ülkesine döndüğünü bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AA muhabirine, Göç İdaresi Başkanlığının 12'nci kuruluş yıl dönümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yerlikaya, 9 Aralık 2024'ten bu yana 175 bin 512 Suriyeli'nin "gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli" şekilde ülkesine döndüğünü bildirdi.