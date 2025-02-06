Bakan Yerlikaya, 6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılında Anma Paylaşımı Yaptı

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Anma Paylaşımı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ikinci yılında sosyal medya üzerinden duygusal bir paylaşımda bulundu.

6 Şubat'ı Unutmayacağız

Adıyaman'da bulunan Bakan Yerlikaya, saat 04.17'de kentte vatandaşlarla birlikte düzenlenen "sessiz yürüyüş" etkinliğine katılarak bu anın videosunu paylaştı. Bu anlamlı yürüyüş ile depremde hayatını kaybedenler anıldı.

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "6 Şubat'ın ikinci yılında Adıyaman'da depremde hayatını kaybeden canlarımızı rahmetle anıyoruz. Rabb'im mekanlarını cennet eylesin. 6 Şubat'ı ve yitirdiğimiz kardeşlerimizi unutmayacağız. Aziz hatıralarını yaşatmaya devam edeceğiz."