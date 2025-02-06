DOLAR
35,9 -0,05%
EURO
37,38 -0,2%
ALTIN
3.314,89 -0,3%
BITCOIN
3.490.775,7 0,28%

Bakan Yerlikaya, 6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılında Anma Paylaşımı Yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat 2023 depremlerinin ikinci yılında Adıyaman'da sosyal medyada anma paylaşımında bulundu.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 05:07
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 05:07
Bakan Yerlikaya, 6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılında Anma Paylaşımı Yaptı

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Anma Paylaşımı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ikinci yılında sosyal medya üzerinden duygusal bir paylaşımda bulundu.

6 Şubat'ı Unutmayacağız

Adıyaman'da bulunan Bakan Yerlikaya, saat 04.17'de kentte vatandaşlarla birlikte düzenlenen "sessiz yürüyüş" etkinliğine katılarak bu anın videosunu paylaştı. Bu anlamlı yürüyüş ile depremde hayatını kaybedenler anıldı.

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "6 Şubat'ın ikinci yılında Adıyaman'da depremde hayatını kaybeden canlarımızı rahmetle anıyoruz. Rabb'im mekanlarını cennet eylesin. 6 Şubat'ı ve yitirdiğimiz kardeşlerimizi unutmayacağız. Aziz hatıralarını yaşatmaya devam edeceğiz."

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adıyaman'da Depremde Hayatını Kaybedenler 'Sessiz Yürüyüş' ile Anıldı
2
Kahramanmaraş Depremlerinde Hayatını Kaybedenler Zonguldak'ta Anıldı
3
Bakan Yerlikaya, 6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılında Anma Paylaşımı Yaptı
4
Kahramanmaraş Depremlerinin Kurbanları Anıldı
5
Ege Denizi'nde 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
6
Ege Denizi'nde 4,1 Büyüklüğünde Deprem Yaşandı
7
Hatay'da Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Anma Töreni Düzenlendi

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda