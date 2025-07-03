Bakan Yerlikaya, Bayburt-Rize-Erzurum Uçak Kazasını Açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bayburt-Rize-Erzurum sınır hattında meydana gelen uçak kazasına dair detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yerlikaya, kazada hayatını kaybeden pilot Mehmet Demirci için başsağlığı dilerken, yaralı olarak kurtarılan Hicran Kaya için acil şifalar diledi. Paylaşımında, kazanın meydana geldiği andan itibaren yürütülen arama kurtarma çalışmalarına dikkat çekti.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Elim uçak kazasında hayatını kaybeden pilot Mehmet Demirci'ye Allah'tan rahmet, uçakta yolcu olarak bulunan ve yaralı olarak ulaşılan Hicran Kaya'ya acil şifalar diliyorum. Kazanın meydana geldiği andan itibaren gece boyunca arama kurtarma çalışmalarını koordine eden başta Rize Valimiz Sayın İhsan Selim Baydaş, Erzurum Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi ile Bayburt Valimiz Sayın Mustafa Elldivan'a, kaza yerini bulan JAK ekiplerimize, bu sürece katılan Rize, Bayburt ve Erzurum il AFAD, Jandarma, UMKE, 112 personeline, AKUT, KDRK ve İDAK ekiplerine teşekkür ediyorum."