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Bakan Yerlikaya'dan CHP Lideri Özel'e Yanıt: 'Cumhurbaşkanımız Gazze İçin En Güçlü Sesi Yükseltiyor'

Bakan Yerlikaya, CHP Lideri Özel'in Gazze konusundaki eleştirilerine yanıt vererek Türkiye'nin güçlü duruşunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 12:59
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 12:59
Bakan Yerlikaya'dan CHP Lideri Özel'e Yanıt: 'Cumhurbaşkanımız Gazze İçin En Güçlü Sesi Yükseltiyor'

Bakan Yerlikaya'dan CHP Genel Başkanı Özel'e Sert Tepki

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Filistin ile ilgili ifadelerine yanıt vererek, Gazze'de yapılan soykırıma karşı en güçlü sesin sahibi Sayın Cumhurbaşkanımızdır, Türkiye'dir şeklinde konuştu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuya ilişkin paylaşımını alıntıladı. CHP Başkanı Özel'in ABD yönetiminin Gazzelilere karşı sürgün planına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sessiz kaldığı yönündeki açıklamalarına karşı çıktı.

Türkiye'nin Duruşu

Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi kariyeri boyunca mazlum halkların yanında sağlam bir duruş sergilediğini vurgulayarak, Gazze'de yapılan soykırıma karşı en güçlü sesin sahibi Sayın Cumhurbaşkanımızdır, Türkiye'dir ifadesini yineledi. Bunu da tüm dünya liderleri yakinen bilmektedir dedi.

Yerlikaya, Gazze katliamları hakkında duruşu net olmayanların bunu sorgulamaya da hakkı yoktur diyerek, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

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