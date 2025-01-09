Bakan Yerlikaya'dan Cilvegözü'nde Nezaket Dolu Açıklamalar

Yerlikaya: '1-8 Ocak'ta 1766 Önce Göçmen Gönderildi'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda gerçekleştirdiği basın toplantısında, 1-8 Ocak tarihleri arasında 1766 öncü göçmenin Suriye'ye geçiş yaptığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, Suriyeli sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri ile birlikte güvenli dönüşleri kolaylaştırmak için irtibat kurduklarını belirtti.

Tüm Dünyaya Mesaj Verdi

Yerlikaya, Türkiye’deki Suriyelilerin uzun bir zamandır vatan hasreti çektiğini vurgulayarak, “Biz de vatan aşkıyla, hasretiyle yanıp tutuşuyoruz. Bir an önce gitmek istiyoruz.” ifadesini kullandı. Bu dönüş sürecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla ‘öncü göçmen’ statüsünde yapıldığını belirtti.

Gurur Verici Durumlar

Bakan Yerlikaya, AFAD’ın 2017’den itibaren yürüttüğü insani yardım faaliyetlerine de dikkat çekti. Toplamda 1958 tır insani yardımın gönderildiğini ve bu operasyonlarda yerel sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapıldığını ifade etti.

Doğru Tarih Tarafında Olmanın Önemi

Öncü göçmen uygulaması ile bu süreçte taahhüt ettiklerinin önemine değinen Yerlikaya, “Biz şükürler olsun tarihin doğru tarafında yer aldık.” dedi ve Suriye’de huzurun sağlanması için uluslararası toplumun da üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya'dan Duygusal Anlar

Yerlikaya, basın mensuplarına “Fırsat bulduğumuz zaman buradan Halep’e göndermiş olduğumuz Nadya’nın elinden çay ikramını almaya söz veriyorum.” diyerek duygu dolu anekdotlar paylaştı. Bu süreçte güvenli, onurlu ve düzenli dönüşler gerçekleştiren Türkiye’nin politikalarını “Hukukun bize vermiş olduğu bu yetkiyi kamu düzeni ve güvenliğimizden taviz vermeden sürdüreceğiz.” sözleriyle özetledi.

Bakan Yerlikaya, basın toplantısının ardından sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek çocuklara oyuncak dağıttı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nı ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nı ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.