Bakan Yerlikaya'dan Kozan'da Başıbüyük Ailesine Taziye Ziyareti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kozan'da Harun Başıbüyük'ün eşi Fadime Başıbüyük için Varsaklar Mahallesi'nde aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 18:58
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 18:58
Ziyaretin Detayları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'nın Kozan ilçesine giderek İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Harun Başıbüyük'ün vefat eden eşi Fadime Başıbüyük için taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyaret, ilçeye bağlı Varsaklar Mahallesi'nde gerçekleşti. Bakan Yerlikaya, Başıbüyük ailesine başsağlığı dileyerek yakınlarının acısını paylaştı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Bakan Yerlikaya, Harun Başıbüyük ve aile üyelerine taziyelerini iletti.

Kimler Eşlik Etti?

Ziyarete, bakan yardımcıları ile birlikte Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Hakan Arıkan ve bazı protokol üyeleri eşlik etti.

Taziye ziyareti, aileye destek ve başsağlığı dileklerinin iletilmesi amacıyla samimi bir atmosferde gerçekleştirildi.

