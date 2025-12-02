Bakan Yerlikaya'dan Kozan'da Başıbüyük Ailesine Taziye Ziyareti

Bakan Yerlikaya Kozan’da Başıbüyük Ailesine Taziyede Bulundu

Ziyaretin Detayları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'nın Kozan ilçesine giderek İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Harun Başıbüyük'ün vefat eden eşi Fadime Başıbüyük için taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyaret, ilçeye bağlı Varsaklar Mahallesi'nde gerçekleşti. Bakan Yerlikaya, Başıbüyük ailesine başsağlığı dileyerek yakınlarının acısını paylaştı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Bakan Yerlikaya, Harun Başıbüyük ve aile üyelerine taziyelerini iletti.

Kimler Eşlik Etti?

Ziyarete, bakan yardımcıları ile birlikte Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Hakan Arıkan ve bazı protokol üyeleri eşlik etti.

Taziye ziyareti, aileye destek ve başsağlığı dileklerinin iletilmesi amacıyla samimi bir atmosferde gerçekleştirildi.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ HARUN BAŞIBÜYÜK’ÜN VEFAT EDEN EŞİ FADİME BAŞIBÜYÜK İÇİN ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU.