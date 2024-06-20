Bakan Yerlikaya'dan Kritik Açıklama : Beş Terörist Etkisiz Hale Getirildi!

Kırmızı ve Turuncu Kategoride Aranan İsimler Etkisiz Hale Getirildi



Yerlikaya, Ağrı ve Batman kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda 1'i kırmızı,3'ü turuncu kategoride yer alan toplam 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin başarısını kamuoyuyla paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Bugün elde edilen bu büyük başarı, kahramanlarımızın azmi ve kararlılığıyla mümkün oldu. Dağ başlarında, dar geçitlerde ve uçsuz bucaksız ovalarda verdikleri mücadele takdire şayandır. Hainlerin ensesindeyiz ve bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz."