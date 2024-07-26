Bakan Yerlikaya'dan Malatya'daki Konteyner Kentteki Sinema Etkinliği

Bakan Yerlikaya'nın Açıklamaları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'daki konteyner kentte yaşayan çocuklar için özel bir etkinlik düzenlendiğini belirtti. Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen açık hava sinema etkinliğinin detaylarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Çocuklar İçin Unutulmaz Bir Gün

Etkinlikte çocukların mutluluklarının her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen bu sinema etkinliği, çocuklarımız için anlamlı bir anı oldu. Çocuklarımızın gülüşü dünyalara bedel" ifadelerini kullandı.

Bu tür etkinliklerin, toplumsal bağları güçlendirmek ve çocuklara moral vermek için önem taşıdığını vurgulayan Bakan Yerlikaya, gelecekte benzer projelerin devam edeceğini açıkladı.