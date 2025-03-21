Bakan Yerlikaya'dan Provokatör Uyarısı: 'Halkı Sokağa Çağırmak Sorumsuzluktur!'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, halkı sokağa çağıranları uyardı ve provokatörlerin oyununa gelinmemesi gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 00:17
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 00:17
Bakan Yerlikaya'dan Provokatör Uyarısı: 'Halkı Sokağa Çağırmak Sorumsuzluktur!'

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Önemli Uyarı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, halkı sokağa ve meydanlara çağırmanın sorumsuzluk olduğunu vurguladı. Yerlikaya, göstericilere seslenerek, sokakların karıştırılmasının vebalinin hiçbir kişi tarafından ödenemeyeceğini belirtti.

Provokatörlere Dikkat!

Yerlikaya, çıkışında özellikle provokatörlere dikkat çekerek, "Göstericilere sesleniyorum, aranıza karışan provokatörlerin oyununa gelmeyin" ifadelerini kullandı. Bu çağrısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmaları ile ilgili protestoları hedef alıyordu.

Güvenlik Önlemleri Artıyor

Bakan Yerlikaya, polis teşkilatının halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için 7/24 görevde olduğunu belirtirken, toplumun güvenliği için her türlü önlemin alındığını belirtti.

Bu açıklamalar, ülke genelinde artan gerginlikler ve toplumsal olaylar arasında geldiği için büyük bir önem taşımaktadır.

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