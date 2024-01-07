Bakan Yerlikaya duyurdu: Çember operasyonunda hepsi yıllardır aranan binlerce firari 81 ilde yakalandı

Yeni yılın başlangıcında, Türkiye genelinde gerçekleştirilen Çember-10 operasyonlarıyla birlikte, 81 ilde ciddi bir güvenlik operasyonu gerçekleştirildi. Bu operasyonlar neticesinde, arama kaydı bulunan binlerce firari şahıs başarıyla yakalandı. Emniyet güçlerinin koordineli çalışmaları sayesinde ülke genelinde güvenlik önlemleri artırıldı ve aranan şahısların adalet önüne çıkarılması sağlandı

Bakan Yerlikaya duyurdu: Çember operasyonunda hepsi yıllardır aranan binlerce firari 81 ilde yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çember-10 operasyonlarına dair detayları paylaştı ve operasyonlardan elde edilen görüntüleri de kamuoyuyla paylaştı. Bakan Yerlikaya, operasyonun huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla gerçekleştirildiğini vurgulayarak, firari suçluların sokaklarda dolaşmasına izin verilmeyeceğini belirtti.

Operasyonların sonuçlarına göre, 2024 yılının ilk 4 gününde Türkiye genelinde yapılan operasyonlarda 4 bin 853 firarinin yakalandığı açıklandı. Yakalanan kişilerin aranma sürelerine ve işledikleri suçlara dair detaylar da paylaşıldı. Firari şahısların çeşitli suçlardan arandığı, arama sürelerinin 0-5 yıl arasında olan 4 bin 780 kişi olduğu ifade edildi. Ayrıca, firariler arasında 5-10 yıl arasında aranan 33 kişi ve 10 yıl ve üzeri süreyle aranan 40 kişi olduğu belirtildi.

Yakalanan şahısların işledikleri suçlara dair detaylar da açıklandı. Hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, adam öldürme, cinsel suçlar, narkotik suçları, terör ve kaçakçılık gibi çeşitli suçlardan aranan kişilerin operasyonlar sonucunda adalete teslim edildiği ifade edildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonlara katılan güvenlik güçlerini tebrik ederek, milletin dualarıyla desteklendiğini ifade etti ve "Arananları yakalayıp adalete bir bir teslim edeceğiz" mesajını verdi.

 

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