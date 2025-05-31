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Bakan Yerlikaya, Ege Bölgesi'nde 'Bağımsızlık Seferberliği'ni Tanıttı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İzmir'de 'Bağımsızlık Seferberliği' programının tanıtımını yaptı ve bağımlılıkla mücadele vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 18:09
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 18:13
Bakan Yerlikaya, Ege Bölgesi'nde 'Bağımsızlık Seferberliği'ni Tanıttı

Bakan Yerlikaya, İzmir'deki 'Bağımsızlık Seferberliği' Programında Konuştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yeşilay'ın düzenlediği Bağımsızlık Seferberliği tanıtım programında, gençlerimizi ve toplumumuzu her türlü bağımlılıktan koruma hedefini duyurdu. İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, toplumsal iş birliği ile bağımlılıkla mücadelede farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı.

Seferberliğin Hedefleri

Geçen yıl İstanbul'da başlatılan Bağımsızlık Seferberliği hareketinin devam ettiğini belirten Yerlikaya, Ege Bölgesi için de benzer bir coşkuyla seferberliğin hayata geçirildiğini ifade etti. Yerlikaya, seferberliğin amacını ise şu şekilde özetledi: "Gençlerimizi ve toplumumuzu her türlü bağımlılıktan korumak. Bağımlılıkla mücadelede duyarlılığı artırmak ve sağlıklı bir toplumu inşa etmek.”

Uyuşturucu ile Mücadelede Kararlılık

Bakan Yerlikaya, organize suç örgütlerine karşı yürütülen mücadelede önemli başarılar elde ettiklerini açıkladı. 291 uyuşturucu suç örgütünü çökerttiklerini, bunlar arasında 104 uyuşturucu baronunun yakalandığını ifade etti. Yerlikaya, “Ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemek için kararlılıkla çalışıyoruz.” dedi.

Eğitim ve Bilinçlendirme Faaliyetleri

Yerlikaya, bağımlılıkla mücadelede eğitim ve bilinçlendirme programlarının çok önemli olduğunu vurguladı. Şu ana kadar yaklaşık 19 milyon vatandaşın bu programlardan faydalandığını belirterek, farklı projelerle toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında ise 2.5 milyon annelere ulaşıldığını dile getirdi.

Denetim ve Operasyonlar

Trafikteki denetimlerin artırıldığını ve 552 bin sürücüye alkol, 10 bin sürücüye ise uyuşturucu kontrolü uygulandığını ifade eden Yerlikaya, yasadışı bahis ve bilişim suçlarına yönelik 5 bin 336 operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Yeşilay ile İş Birliği

Bakan Yerlikaya, bağımlılıkla mücadeledeki en büyük destek olan 105 yıllık çınar Yeşilay'ın önemine dikkat çekti ve bu iş birliğinin toplum sağlığı açısından kritik olduğunu sözlerine ekledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının öncülüğünde Yeşilay'ın ev sahipliğinde İzmir...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının öncülüğünde Yeşilay'ın ev sahipliğinde İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Bağımsızlık Seferberliği Ege Bölgesi Programı"nın tanıtım toplantısına katılarak konuşma yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının öncülüğünde Yeşilay'ın ev sahipliğinde İzmir...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının öncülüğünde Yeşilay'ın ev sahipliğinde İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Bağımsızlık Seferberliği Ege Bölgesi Programı"nın tanıtım toplantısına katılarak konuşma yaptı.

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