Bakan Yerlikaya, İtalya İçişleri Bakanı Piantedosi ile Güvenlik Üzerine Görüştü

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İtalya'da Terör ve Organize Suçlarla Mücadele Konularını Görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Roma'da İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede, başta terör örgütleri, sınıraşan organize suç örgütleri ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele olmak üzere, çeşitli güvenlik konuları ele alındı.

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İtalya ile bakanlıklar arası işbirliği imkanlarını değerlendirdiklerini açıkladı. Bakan, görüşmede şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye olarak, göç yönetiminde hukuk, insan hakları ve milli menfaatlerimiz temelinde hareket ettiğimizi, tarihsel tecrübemizin ışığında insani yaklaşım ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model sunduğumuzu aktardık."

Ayrıca, Yerlikaya, Piantedosi'ye nazik ev sahipliği ve misafirperverlikleri için teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (solda), Roma'da İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi (sağda) ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (solda), Roma'da İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi (sağda) ile bir araya geldi.