Bakan Yerlikaya: Kafes-37 operasyonları ile 2 organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kafes-37 operasyonlarıyla Elazığ ve Konya'da 2 organize suç örgütüne darbe vurduklarını, 42 şüpheliyi elebaşlarıyla birlikte gözaltına aldıklarını açıkladı.

Bakan Yerlikaya: Kafes-37 operasyonları ile 2 organize suç örgütü çökertildi
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medyada yaptığı açıklama ile organize suç örgütlerine göz açtırmayacaklarını iletti. Yerlikaya ile Elazığ ve Konya'da aynı anda yapılan Kafes-37 operasyonlarında Elazığ'da Ömer Faruk Bulut, Konya'da ise Engin Yolcu liderliğindeki 2 organize suç örgütüne darbe vurduklarını söyledi.

Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM'un koordine ettiği operasyonda Elazığ'da örgüt lideri ve 35 şüpheliyi gözaltına aldıklarını, şüphelilerin Örgüt kurarak suç işlemek, yağma ve alıkoyma, kasten genel güvenliği tehlikeye atma, kasten yaralama ve mala zarar verme, tehdit ve hakaret suçlarını işledikleri, 6136 Sayılı Kanun'a Aykırı hareket ederek uyuşturucu madde üretip sattıkları tespit ettiklerini bildirdi.

Yerlikaya, Konya Emniyet Müdürlüğü KOM'un yaptığı operasyonda örgüt başı ve 7 şüpheliyi yakaladıklarını, şüphelilerin örgüt kurup suç işlediklerini, kasten cinayet ve yaralama, yağma ve silahla tehdit suçlarına karıştıklarını, haksız yere para kazandıklarını, illegal kumarhanelere sahip olmaya çalıştıklarını tespit ettiklerini bildirdi. Operasyonlarda 11 ruhsatsız tabanca, 8 pompalı tüfek, 3 av tüfeği, çok sayıda fişek ve muhtelif uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyuran Yerlikaya, operasyonda çalışan güvenlik güçlerini kutladı.

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