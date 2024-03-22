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Bakan Yerlikaya’nın görüntüleri tepki topladı: “Seçim güvenliği için endişe yaratıyor”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın ortaya çıkan görüntüleri, kamuoyunda büyük tepki yarattı. Yerel seçimlere çok az bir zaman kala, Yerlikaya’nın AKP seçim çalışmalarına katılması, soru işaretlerine ve tepkilere neden oldu.

Yayın Tarihi: 22.03.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 11:11
Bakan Yerlikaya’nın görüntüleri tepki topladı: “Seçim güvenliği için endişe yaratıyor”

İçişleri Bakanı olarak görev yapmakta olan Ali Yerlikaya, kendi sosyal medya hesabından bazı görüntüler paylaştı. Görüntülerde, Yerlikaya’nın Cumhur İttifakı adayı olan Volkan Yıldırım ile birlikte esnaf ziyareti yapması yer alıyor. Yerlikaya’nın Cumhur İttifakı için oy istediği bu görüntülerin ortaya çıkması ile birlikte kamuoyunda büyü bir tepki oluştu.

Gazeteci Saymaz, sandık güvenliği ile ilgili sordu

Ortaya çıkan bu görüntülerin ardından gazeteci İsmail Saymaz, İçişleri Bakanı’nın bir parti adayı için oy toplamasının, seçim güvenliği açısından endişe yarattığına dikkat çekti. Saymaz “sandık sonuçları ve güvenlikle ilgili şüphe oluşursa Yerlikaya bunu nasıl açıklayacak?” sorusunu dile getirdi.

Seçim güvenliğinden sorumlu olan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın “31 Mart akşamı Murat Kurum Başkanımızı iftiharla seçiyor muyuz?” gibi söylemlerde bulunması ve Murat Kurum için oy istemesi, sosyal medyada da büyük tepkilerin oluşmasına yol açtı.

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