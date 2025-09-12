Bakan Yerlikaya: Şehit Asım Türk'ün Babaevi Giresun'da En Kısa Sürede İnşa Edilecek

Bakan Ali Yerlikaya, 1994'te şehit olan Asım Türk'ün Giresun'daki babaevinin en kısa zamanda inşa edilip teslim edileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 19:34
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 19:34
Giresun Valisi Serdengeçti'nin ziyaretinin ardından açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1994'te Kars Kağızman'da şehit olan Piyade Er Asım Türk'ün annesi Pamuk ve babası Harun Türk'ün Giresun'daki evinin en kısa zamanda inşa edilerek teslim edileceğini bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti'nin şehit Piyade Er Asım Türk'ün Çanakçı ilçesi Egeköy'deki babaevini ziyaretine ilişkin paylaşıma yer vererek, şunları kaydetti:

"Kahraman şehidimiz Asım Türk'ün emaneti olan Pamuk ablamız ve Harun ağabeyimiz. Siz ciğer parenizi, biricik evladınızı istiklalimiz uğruna feda eylediniz. Vatanımız için ödenecek en büyük bedeli ödediniz. Ne yaparsak yapalım, hakkınızı ödememiz mümkün değil. Sayın Valimiz Mehmet Fatih Serdengeçti ailemizin yanına gitti. Şehit ailemizin evini en kısa zamanda inşa edip teslim edecek inşallah. Sayın Valime de teşekkür ediyorum. Devletimiz de aziz milletimiz de sizlere ebediyen minnettardır. Ellerinizden öperim."

Yerlikaya'nın açıklaması, şehit ailesine yönelik devlet desteğinin sürdüğünü ve yerel yönetimlerin konuya öncelik verdiğini vurguluyor. Yapılacak inşa çalışmasının takibi ve teslim süreciyle ilgili detaylar ilerleyen dönemde paylaşılacak.

