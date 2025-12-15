Palandöken'de Yapay Karla Kayak Keyfi: Sezon Erken Açıldı

Palandöken'de Yapay Karla Kayak Keyfi

Palandöken'de kayak sezonu, dağdaki doğal kar yetersizliğine rağmen yapay karlı pistler sayesinde açıldı. Hafta sonu, kayak hasreti çekenler güzel havayı fırsat bilerek pistlere akın etti.

Depolanan karlar ve suni karlama çalışmaları, Palandöken'i hem erken sezon açan hem de geç kapatan merkezlerden biri haline getirdi ve ortaya renkli görüntüler çıktı.

Pistler ve Uzunluklar

Palandöken'de en uzun kayak parkuru 12,5 kilometre olup, bu parkur boyunca kesintisiz kayak yapılabiliyor. Palandöken Kayak Merkezi'nde farklı zorluk seviyelerine sahip 30 adet kolay seviye pist, 12 adet orta seviye pist, 9 adet profesyonel pist ve 5 adet doğal pist olmak üzere toplam 56 adet pist bulunuyor.

Palandöken 2 olarak bilinen Konaklı Kayak Merkezi ise bu toplam pist sayısına ek olarak 24,8 kilometrelik piste sahip. İki merkez bir arada değerlendirildiğinde toplam pist uzunluğu 87 kilometreye ulaşıyor.

Merkezler, özellikle şehir dışından gelen turistlerin ilgisini çekiyor ve yapay kar uygulamaları sayesinde mevsim normallerinin dışında da ziyaretçi kabul edebiliyor.

PALANDÖKEN'DE KAYAK SEZONU AÇILDI. DAĞDA YETERLİ KAR OLMAMASINA RAĞMEN YAPAY KARLA PİSTLER HAFTA SONU KAYAK SEVERLERİ MİSAFİR ETTİ.