Buldan'da Yaralı Şahin Tedavi Altına Alındı

DENİZLİ (İHA) – Buldan

Buldan'a bağlı Yenicekent Mahallesi sınırlarında tarlada yaralı halde bulunan bir şahin, bölge muhtarı tarafından fark edilip kurtarıldı.

Yenicekent Mahallesi Muhtarı Musa Çakır, tarlasına çalışmak için gittiği sırada, kanadındaki yara nedeniyle uçamayan şahini gördü. Çakır, şahini yakalayarak koruma altına aldı ve yetkililere teslim etti.

Şahin, Denizli Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Müdür Hamdi Akan tarafından teslim alınan şahinin kanadından yaralandığı tespit edildi ve gerekli tedavilere başlandığı öğrenildi.

