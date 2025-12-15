DOLAR
42,69 -0,03%
EURO
50,12 0,03%
ALTIN
5.963,33 -1,11%
BITCOIN
3.824.571,11 -1,04%

Buldan'da Yaralı Şahin Tedavi Altına Alındı

Yenicekent'te tarlada bulunan yaralı şahin, Muhtar Musa Çakır tarafından korunarak Denizli Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi; tedaviye başlandı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 09:34
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 09:34
Buldan'da Yaralı Şahin Tedavi Altına Alındı

Buldan'da Yaralı Şahin Tedavi Altına Alındı

DENİZLİ (İHA) – Buldan

Buldan'a bağlı Yenicekent Mahallesi sınırlarında tarlada yaralı halde bulunan bir şahin, bölge muhtarı tarafından fark edilip kurtarıldı.

Yenicekent Mahallesi Muhtarı Musa Çakır, tarlasına çalışmak için gittiği sırada, kanadındaki yara nedeniyle uçamayan şahini gördü. Çakır, şahini yakalayarak koruma altına aldı ve yetkililere teslim etti.

Şahin, Denizli Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Müdür Hamdi Akan tarafından teslim alınan şahinin kanadından yaralandığı tespit edildi ve gerekli tedavilere başlandığı öğrenildi.

DENİZLİ’NİN BULDAN İLÇESİNDE TARLADA YARALI OLARAK BULUNAN ŞAHİN, TEDAVİ ALTINA ALINDI.

DENİZLİ’NİN BULDAN İLÇESİNDE TARLADA YARALI OLARAK BULUNAN ŞAHİN, TEDAVİ ALTINA ALINDI.

DENİZLİ’NİN BULDAN İLÇESİNDE TARLADA YARALI OLARAK BULUNAN ŞAHİN, TEDAVİ ALTINA ALINDI.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da Balkondan Düşen Yaşlı Adam İtfaiye Operasyonuyla Kurtarıldı
2
Erzurum Karayazı'da Kurt Alarmı: Sürüler Merkez Mahallelere İndi
3
Sarıkamış'ta Kayak Sezonu 17 Aralık 2025'te Açılıyor
4
Aydın Nazilli'de Ağaca Çarpan Sürücü İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
5
Çanakkaleli Balıkçılar Sezondan Memnun: İstavrit Akını Ocak Ortası Bekleniyor
6
Esenyurt'ta 21 Yaşındaki Muhammed Yıldız Öldü: Aile 'Sahte Alkol' İddiası

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor